''Нужно поделить'': Савченко призвала Украину ''решить спор'' с Россией

Народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в организации госпереворота, заявила о необходимости "поделить" Азовское море между Украиной и Россией.
Такое заявление политик сделала в эфире NewsOne. По словам Савченко, попавшие в плен украинские моряки в результате агрессии России на Азовском море, смогут выйти на свободу не раньше, чем решится территориальный спор.
"Но я думаю, что в мировой политике сейчас меньше склонности помочь Украине быстро решить этот вопрос действенными методами, в частности санкциями или конкретным давлением. Парни попали. Надеюсь попали не на пять лет, но до того, пока не решиться ситуация именно с правовым полем Керченского пролива и открытых вод", — пояснила нардеп.
RT
Савченко подчеркнула, Украина и Россия должны поделить границу и только тогда ситуация стабилизируется.
"Нужно поделить море, которое является одним на двоих. Нужно делить и маркировать границу. Не хочет этого делать Россия, должна сделать Украина. Вот об этом нужно говорить на международном уровне", — сказала нардеп.
Правда, как это сделать, учитывая сложную ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму нардеп не рассказала.
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25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября в Крыму начали избирать меру пресечения военнопленным морякам и арестовали 15 моряков на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
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