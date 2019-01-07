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''Нужно поделить'': Савченко призвала Украину ''решить спор'' с Россией

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Народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в организации госпереворота, заявила о необходимости "поделить" Азовское море между Украиной и Россией.

Такое заявление политик сделала в эфире NewsOne. По словам Савченко, попавшие в плен украинские моряки в результате агрессии России на Азовском море, смогут выйти на свободу не раньше, чем решится территориальный спор.

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"Но я думаю, что в мировой политике сейчас меньше склонности помочь Украине быстро решить этот вопрос действенными методами, в частности санкциями или конкретным давлением. Парни попали. Надеюсь попали не на пять лет, но до того, пока не решиться ситуация именно с правовым полем Керченского пролива и открытых вод", — пояснила нардеп.

''Нужно поделить'': Савченко призвала Украину ''решить спор'' с Россией

RT

Савченко подчеркнула, Украина и Россия должны поделить границу и только тогда ситуация стабилизируется.

"Нужно поделить море, которое является одним на двоих. Нужно делить и маркировать границу. Не хочет этого делать Россия, должна сделать Украина. Вот об этом нужно говорить на международном уровне", — сказала нардеп.

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Правда, как это сделать, учитывая сложную ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму нардеп не рассказала.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Надежда Савченко
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