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10 декабря • обновлено в 18:47
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцист Все статьи автора

Ну що ж, Росія отримала все, що хотіла?

28.2т
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А коли Путін говорить про послідовне виконання Мінських домовленостей, діалог між "сторонами конфлікту", і всі хитають головами - це що? А коли Зеленський згадуючи домовленість про припинення вогню говорить - цитую "і я радий, що і пані Меркель, і пан Макрон тут на нашій стороні, а пан Путін має вплив на людей, на сепаратистів" – це про переведення Росії в статус посередника та представника "тієї сторони"? Нам сказали про проголошення особливого статусу Донбасу (це пані Меркель), про імплемінтацію в українське законодавство формули Штайнмайєра (вона ж), про домовленість щодо необхідності проведення місцевих виборів (всі спікери) і про амністію (Путін).

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Зеленский впервые встретился с Путиным: кто кого победит?

Ми бачили відсутність теми Криму і наявність теми газу. Останній, до речі, вдало поєнали з питаннями миру і війни. Це дуже нагадує Харківські угоди, коли питання знижки на газ прив‘язали до покращення умов розміщення в українському Криму російського окупаційного континґенту. Це тільки мені здається, що Росія отримала все, що хотіла? Спочатку під час підготовки до цієї зустрічі, висуваючи все нові і нові умови, які Україна слухняно виконувала. І зараз, коли погоджено про нову зустріч за для якої будуть висунуті нові умови, коло яких вже окреслене. І ці умови теж будуть виконані. Нам будуть і далі згодовути тривожні очікування від зустрічей в Нормандському форматі. Хоча насправді путінський план буде і далі реалізовуватися під час підготовки до Normandy.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости России
Источник
Источник: Facebook Лариси Волошиної
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Дура-порохоботка
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Mega Death
Mega Death
Главное, не спешить))) Путин дал шанс Зеленскому, отсрочив приговор на четыре месяца)))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Очкуйте, чубатые скоты
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