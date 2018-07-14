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Нож в спину Путина из-за Украины: Макрон принял радикальное решение

5.6тЧитать новость на украинском

Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается приглашать президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в Биарицц в 2019 году.

По информации источника Reuters в Елисейском дворце, Макрон принял такое решение, потому что не видит значительных изменений в ситуации с Украиной.

"После саммита "Большой семерки" в Канаде Макрон сказал, что хотел бы пригласить Путина в Биарицц, но это будет зависеть от применения Россией так называемых Минских соглашений для разрешения конфликта в Украине", ― пояснил источник.

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Отмечается также, что глава Франции собирается обсудить с Путиным военные конфликты на Донбассе и в Сирии в день финала чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля.

Как писал OBOZREVATEL, президент Габона призвал Россию помочь Африке. Он считает, что РФ должна вмешаться в военный конфликт Центральноафриканской республики.

Персоны
Эммануэль МакронВладимир Путин
Место
Франция
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Из всей бестолковщины понял одно: Макрон приезжает на футбол ... причём тут Сирия, Украина, а уж тем более Г7, куда - Лавров ясно сказал - Путин не ездец?
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