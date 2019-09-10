Новый обмен пленными: в Кремле сделали заявление

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что процесс обмена пленными между РФ и Украиной нужно продолжать, только пока что неизвестно, в какие строки это состоится.
Слова Пескова передал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
"Песков о следующих раундах обмена с Украиной: "Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать. Говорить о сроках преждевременно, но понимание, что нужно на это выходить, имеется", – говориться в посте.
В Кремле сделали заявление об обмене пленными
Песков о следующих раундах обмена с Украиной: Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать. Говорить о сроках преждевременно, но понимание, что нужно на это выходить, имеется pic.twitter.com/LueRh4gjyz— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 сентября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
Однако на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.
Стало известно, что украинский политзаключенный Станислав Клых после обмена и прохождения медобследования был направлен в реанимацию. А в военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" рассказали о состоянии освобожденных.
В сети появилось видео с борта самолета, которым украинских моряков и других политзаключенных доставили в аэропорт "Борисполь" 7 сентября.
Также показали первые фото российских участников обмена.
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