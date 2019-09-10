Новый обмен пленными: в Кремле сделали заявление

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что процесс обмена пленными между РФ и Украиной нужно продолжать, только пока что неизвестно, в какие строки это состоится.

Слова Пескова передал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Песков о следующих раундах обмена с Украиной: "Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать. Говорить о сроках преждевременно, но понимание, что нужно на это выходить, имеется", – говориться в посте.

В Кремле сделали заявление об обмене пленными

Песков о следующих раундах обмена с Украиной: Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать. Говорить о сроках преждевременно, но понимание, что нужно на это выходить, имеется pic.twitter.com/LueRh4gjyz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 сентября 2019 г.

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