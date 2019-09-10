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10 сентября • обновлено в 22:32
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Новый обмен пленными: в Кремле сделали заявление

6.8т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что процесс обмена пленными между РФ и Украиной нужно продолжать, только пока что неизвестно, в какие строки это состоится.

Слова Пескова передал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Песков о следующих раундах обмена с Украиной: "Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать. Говорить о сроках преждевременно, но понимание, что нужно на это выходить, имеется", – говориться в посте.

В Кремле сделали заявление об обмене пленными

В Кремле сделали заявление об обмене пленными

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Прям так про обмен пленными сделали заявление?? И в каких сражениях Россия тех пленных захватила??
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0
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Карпов Стас, ну почему же, как раз в войне Киева и ЛДНР вполне логично наличие пленных, ведь боевые действия ведутся.
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1
1
Карпов Стас
Карпов Стас
Александрович Алексей, про "пленных" Это в больном мозгу украинцев. В гражданской войне, которая идет на Донбассе, могут быть только заложники
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4
1

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