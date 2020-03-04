Бывший министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов заявил, что ему предлагали должность в новом Кабмине Дениса Шмыгаля, однако он отказался.

Чиновник мог стать главой Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook 4 марта.

"Я и моя команда приходили с устоявшимся, жестким видением того, что должен делать Минэкономики, какие изменения должны происходить на рынках, и как достичь результатов, поставленных перед нами. Мы перезапустили государство впервые за многие годы", – написал министр Гончарука.

Тимофей Милованов

Он добавил, что правительство уже начало изменения, среди которых рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация, изменение коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций и так далее.

"Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным)", – пояснил свое решение Милованов.

Он высказал надежду на то, что важные реформы не будут свернуты. По словам бывшего министра, он сделал "все от него зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться".

Как писал OBOZREVATEL, на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, инициированным президентом Владимиром Зеленским, о своей работе отчитался председатель СБУ Иван Баканов.

Детальную трансляцию заседания, на котором Рада проголосовала за новый Кабмин, читайте в нашем материале по ссылке.

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