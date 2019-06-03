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Новый Избирательный кодекс: Парубий назвал дату рассмотрения ВРУ

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Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 6 июня, приступит к рассмотрению поправок ко второму чтению проекта Избирательного кодекса (№3112-1).

"Ориентировочно после обеда рекомендуется, чтобы мы вошли в рассмотрение проекта Избирательного кодекса №3112-1… Комитет направил поправки на рассмотрение зала. Это значит, что в зале должна пройти профессиональная и компетентная работа", - сказал председатель парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп ВРУ в понедельник, 3 июня.

Андрей Парубий

Андрей Парубий

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Спикер высказал надежду на то, что удастся принять кодекс на текущей сессии Верховной Рады.

Кроме того, Парубий надеется, что к четвергу аппарат парламента успеет подготовить таблицы поправок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

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Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Тег
Верховна Рада України
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