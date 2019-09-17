Новый глава Конституционного суда Украины: в СМИ просочилось имя

Новым руководителем Конституционного суда Украины стал Александр Тупицкий, который ранее был заместителем главы суда.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Интерфакс-Украина". По данным "Страны", заместителем Тупицкого выбран Сергей Головатый.

Известно, что Александр Тупицкий родился 28 января 1963 года на Черкасщине. В 1988 году окончил Харьковский юридический институт по специальности "правоведение".

В 1988-1993 годах – стажер прокуратуры, следователь, старший следователь прокуратуры в Донецке.

В течение 1993-2010 годов –судья Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах – председатель этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области.

В период 2010-2013 годов работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

В мае 2013 года был назначен судьей Конституционного суда Украины, а в марте 2018-го – заместителем председателя КСУ.

Александр Тупицкий ukrinform.ua

Отметим, 14 мая 2019-го председатель Конституционного Суда Станислав Шевчук был отправлен в отставку по результатам голосования. Новым главой КС стала Наталья Шаптала.

"Согласно статье 33 закона Украины "О Конституционном суде Украины", председателя суда избирают на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок", – сообщила тогда пресс-служба КС.

X съезд судей Украины назначил Шапталу судьей КС Украины в сентябре 2010 года. Присягу Шаптала составила 21 сентября 2010 года.

"Согласно ст. 16 закона Украины "О Конституционном суде Украины" судью КС назначают на девять лет без права быть назначенным повторно. Девятилетний срок судьи КСУ Шапталы сбегает в сентябре 2019-го", – отметили в пресс-службе КС.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения (на основании п. 3 ст. 21 закона о КС) незаконным.

Согласно данной статье, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или в случае установления его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об освобождении судьи от должности по следующим основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее парламент начал судебную реформу в Украине. Монобольшинство Верховной Рады приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений касательно оснований передачи дел в Большую Палату Верховного Суда и сроков возвращения административных дел.

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