Новинский считает, что УПЦ может быть мостом для диалога с Донбассом и переговоров об обмене пленными

Украинская православная Церковь может быть мостом для построения диалога с Донбассом и переговоров об обмене пленными.

Об этом в интервью телеканалу "Украина" заявили предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Онуфрий и лидер фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, сообщает пресс-служба политсилы.

Блаженнейший митрополит Онуфрий сказал, что вопросом обмена пленными церковь занимается уже несколько лет.

Блаженнейший митрополит Онуфрий и Вадим Новинский Пресс-служба "Оппозиционного блока"

"Наша церковная позиция в этом вопросе такова: мы не углубляемся в юридические тонкости, насколько кто виноват и перед кем. Мы все виновны перед Богом. Нет человека на Земле, который не был бы виновен. И как Бог нас прощает, и мы должны прощать друг друга. Наши верующие православные христиане, живущие на территории России, обращаются там в соответствующие государственные структуры и просят, чтобы наших граждан освободили. Мы, в свою очередь, идем к нашим властям в Украине и просим, чтобы освободили россиян, которые находятся на нашей территории", – отметил он.

"Сейчас, после смены власти, мы вновь выступили с инициативой возобновления обмена. Я уже обратился с соответствующими письмами и к нашему президенту Владимиру Зеленскому, и к главе РПЦ святейшему патриарху Кириллу. Если раньше обменивали группы людей, то сегодня мы просим обменять всех на всех. И на встрече с президентом мы этот вопрос тоже обсуждали. Наша цель – чтобы линии разграничения не было, чтобы она исчезла. Украинцы, которые живут по ту сторону линии разграничения, считают себя украинцами, поэтому к ним, к их желаниям нам стоит прислушиваться", – добавил Онуфрий.

Лидер фракции "Оппозиционного блока" акцентировал, что УПЦ обладает одним из наибольших уровней доверия среди украинцев, поэтому ее миротворческие усилия необходимо поддержать на государственном уровне.

"В конце 2017 года массовый обмен пленными был осуществлен при непосредственном участии блаженнейшего митрополита Онуфрия и святейшего патриарха Кирилла. И, если бы наивысшие политики Украины не сделали этот процесс предметом торга для поднятия своих рейтингов, все военнопленные были бы освобождены еще два года назад", – сказал политик.

"Церковь и сейчас эту работу ведет и примиряет украинцев по разные стороны линии разграничения. Митрополит Донецкий и Луганский Илларион несет свое служение и на подконтрольных, и на неподконтрольных территориях, рискуя собственной жизнью. Это очень непросто. На Пасху мы привезли Благодатный огонь, и он впервые за пять лет был передан в Донецк при помощи нашей церкви. Миротворческий потенциал УПЦ очень сильный, и ее усилия в преодолении конфликта на Донбассе должны быть поддержаны украинским государством", – подчеркнул Новинский.

Блаженнейший митрополит Онуфрий Пресс-служба "Оппозиционного блока"

Вадим Новинский Пресс-служба "Оппозиционного блока"

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