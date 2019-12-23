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23 декабря • обновлено в 13:14
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Новая встреча Зеленского и Путина под угрозой: стало известно об условиях

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Новая встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится лишь в том случае, если за эти четыре месяца на Донбассе будет виден результат.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу". "Лидеры вообще сказали, что перед следующей встречей, которая должна состояться через 4 месяца, должен быть конкретный результат. Таким образом, результаты должны быть, потому что лидеры договорились встретиться", – сказал он.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

РБК

По его словам, иногда встречи заканчиваются очень просто: "приехали, пожали руку, сказали, что все, в принципе, нормально".

"Иногда, как в этот раз, состоялась 7-часовая беседа, в которой кто-то хотел оставить так, как есть, кто-то, как наш лидер, хотел расширить рамки договоренностей", подчеркнул Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что новая встреча глав Украины, России, Германии и Франции в "нормандском формате" может пройти в начале апреля 2020 года.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"По его словам, иногда встречи заканчиваются очень просто: "приехали, пожали руку, сказали, что все, в принципе, нормально".".... На высшем уровне никто не встречается "поглядеть в очи" и "пожать руку". У вас что ни министр иностранных дел, то прям профи!
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