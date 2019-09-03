Переговоры в "нормандском формате": экс-глава МИД подвел итоги

Переговоры в Германии по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" показали, что стороны далеки от компромисса.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. По его мнению, для прогресса в переговорах от команды президента Украины Владимира Зеленского могут потребоваться непопулярные шаги.

Как сообщил дипломат, на переговорах в основном обсуждались детали разведения сил на Донбассе, также "были подтверждены позиции, которые мало чем отличались от предыдущих требований как Киева, так и Москвы". Потому, по его словам, не была согласована дата встречи лидеров "нормандской четверки" на наивысшем уровне.

"На данном этапе можно как позитив отметить то, что встреча просто состоялась, что предметные обсуждения продолжались довольно долго. Это значит, что было о чем говорить, они не разошлись без определенных договоренностей, которые нам пока что неизвестны. И сдержанный оптимизм может быть. Но существуют очень серьезные препятствия для быстрого преодоления разногласий", – подчеркнул Грищенко.

По его мнению, команде Зеленского, чтобы сдвинуть ситуацию с места, придется пойти на политические шаги, "которые будут довольно сложными и, наверное, непопулярными".

"Договариваться о разведении сил намного легче. Даже обмен пленными является вполне достижимым... Но потом мы сталкиваемся с вопросом о внесении изменений в Конституцию, об амнистии и о проведении выборов на неподконтрольной территории – так называемая "формула Штайнмайера" в интерпретации российской стороны", – объяснил экс-глава МИД.

"Тут надо или продолжать настойчивую дипломатическую работу, чтобы корректировать эти моменты, которые являются неудобными для украинской стороны, или однозначно решить, что нам нужен мир, и в этом контексте идти на тот компромисс, который предыдущая власть абсолютно не воспринимала", – заключил он.

dialog.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Директор Центра политической конъюнктуры (Росія) Алексей Чеснаков заявил, что помощники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Берлине не согласовали конкретную дату саммита. Он отметил, что стороны обсудили условия, при которых саммит может состояться.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по итогам встречи рассказал, что речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

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