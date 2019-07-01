"Новая власть – старая власть": Портников сравнил Зеленского с Януковичем

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что войну на Донбассе можно остановить, если сделать там русский региональным языком. Подобная риторика команды Владимира Зеленского свидетельствует о том, что к власти в стране пришла обновленная версия Партии регионов.

Такое мнение озвучил украинский журналист Виталий Портников на своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что изложенная позиция власти полностью искажает суть конфликта на востоке Украины. Ведь единственной его причиной является российская вооруженная агрессия.

"Это утверждение в точности повторяет тезисы российской пропаганды, утверждающей, что "восстание" на Донбассе началось из-за страданий по языку. Но это – ложь. На Донбассе не было никакого восстания, а было вторжение российских диверсантов, а затем и регулярных войск и предательство местных чиновников и силовиков. Вот что там было. Вот почему на освобожденных территориях Донбасса никто не говорит, что его ущемляют по языку", – отметил Портников.

Владимир Зеленский

Журналист напомнил, что жители Донбасса – такие же русифицированные украинцы, как и многие другие жители восточных и южных областей страны. И задача государства – вернуть людям родной язык, а не содействовать сохранению позиций империи с помощью собственных законов.

"Я уж и не знаю, что должны еще сказать и сделать чиновники Зеленского, чтобы украинцы поняли: новая власть – это старая власть. Модернизированная версия Партии регионов, чьи намерения и действия приведут к такому же кризису и краху, как и действия их предшественников", – уверен журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников уже замечал сходство между Зеленским и Януковичем. Он отметил, что решение суда о возвращении киевским проспектам советских названий – не просто демонстрация реваншистских настроений в судебной системе, а доказательство того, что она станет орудием хаоса.

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