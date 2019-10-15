Местные выборы в Украине: в Раде озвучили новую дату

Местные выборы в Украине могут пройти в мае 2020 года – после окончания первого этапа реформы децентрализации.

Такую дату назвал народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин в эфире ObozTV.

"Мы говорим, что, наверное, в мае 2020 года. Тогда это уже не внеочередные, а первые выборы на основании нового административного устройства в Украине", – заявил Безгин.

"Пока не будет доведен до логичного завершения первый этап реформы децентрализации – проводить выборы неуместно", – объяснил он.

По словам нардепа, сейчас профильный комитет ВР совместно с Офисом президента и Кабинетом министров разрабатывает соответствующие изменения в Конституцию, которые потом будут направлены на рассмотрение Конституционного суда Украины.

"После этого мы сможем в феврале непосредственно рассматривать (законопроекты. – Ред.)", – отметил Безгин.

Он уточнил, что "Слуга народа" планирует проголосовать целый пакет законопроектов по децентрализации, в том числе о введении института префектов.

"Только после того, как будет принят весь законодательный пакет, можно будет говорить о выборах", – подчеркнул депутат.

По его мнению, процедура не позволяет провести местные выборы до конца 2019 года.

Впрочем, уточнил Безгин, возможны некоторые исключения.

"У нас есть прецедент – г. Украинка Киевской области. Там сложная ситуация, больше двух лет нет городского главы. И наш комитет рекомендовал провести там выборы. Есть и другие населенные пункты (с подобной проблемой. – Ред.), но там хотя бы не такая болезненная криминогенная обстановка", – рассказал он.

В партии Зеленского допускают, что местные выборы состоятся не ранее мая 2020 года osce.org

Как писал OBOZREVATEL, тем временем в Украине продолжают проходить первые выборы в новосозданных объединенных территориальных громадах. 11 октября ЦИК назначила выборы еще в 86 ОТГ на 22 декабря 2019 года.

Всего с октября 2015 года в Украине прошли первые местные выборы в 896 ОТГ.

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