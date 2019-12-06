"Нормандский формат": у Путина подтвердили тет-а-тет с Зеленским

Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже 9 декабря отдельную встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил пресс-секретарь главы страны-агрессора Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также добавил, что Путин намерен встретиться и с лидерами Франции и Германии – Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
Путин и Зеленский
Песков отметил, что на саммите будет "предметное и профессиональное обсуждение" урегулирования на Донбассе. "Уже по итогам можно будет что-то говорить", –подчеркнул представитель Кремля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Песков заявлял, что на полях саммита "нормандской четверки" отдельная встреча Путина и Зеленского не планируется. Он говорил, что "никаких наметок по программе нет".
А украинская журналистка Янина Соколова предупредила Зеленского, что на "нормандском формате" Путин лишь попытается усыпить бдительность президента Украины видимостью примирения.
Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что видит старания Зеленского добиться договоренностей с Москвой о мире и экономическом сотрудничестве, однако усомнился, что ему это удастся.
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