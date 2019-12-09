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9 декабря • обновлено в 16:20
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Нормандская встреча: Тука спрогнозировал, на что согласится Путин

2.3т
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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука назвал наиболее вероятное решение, которое может быть принято на нормандском саммите 9 декабря.

"К наиболее вероятным можно отнести пункт по освобождению пленных", – заявил он OBOZREVATEL, комментируя список требований Украины, с которыми на саммит поехал президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем Тука рассказал о том, что до осени 2015 года "бывали случаи, когда нашим ребятам удавалось освобождать своих сослуживцев в обмен на сигареты, на продукты или на медикаменты". "Но когда процесс обмена стал централизованно контролироваться представителями России, он превратился исключительно в политический".

Владимир Путин

Владимир Путин

Он также пояснил механизм блокирования процесса обмена пленными, который применяет Кремль. "Есть часть людей, которых Россия постоянно включает в список со своей стороны на передачу, но эти люди, уже осужденные, отбывая наказание в Украине, сами категорически отказываются перемещаться либо в РФ, либо на неконтролируемую территорию Донбасса. Тем не менее, Россия все время включает их в список, и таким образом блокирует процесс обмена".

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Стал известен график нормандской встречи

Еще один способ блокирования, по словам волонтера, таков: "Украинская сторона имеет информацию о целом ряде людей, которые находятся в плену. Мы неоднократно предоставляли информацию, где именно содержатся эти люди, но их постоянно вычеркивают из списка с отметкой: "местонахождение не установлено". Поскольку ни украинская сторона, ни международный "Красный крест" допуска туда не имеют, процесс практически блокируется", – констатировал он.

Напомним, СНБО на секретном закрытом заседании 7 декабря с участием президента Украины Владимира Зеленского утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе. В частности, определены 5 требований Украины на нормандском саммите: возвращение оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины, возвращение пленных, прекращение огня, возвращение контроля над границей, местные выборы.

В понедельник, 9 декабря, в Париже пройдут переговоры стран "нормандского формата", в ходе которых лидеры Украины, России, Франции и Германии должны найти решение для военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персоны
Георгий Тука Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса нормандский формат
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... удавалось освобождать своих сослуживцев в обмен на сигареты, на продукты или на медикаменты" До сих пор "сепары" эти сигареты курят с 2015-го года ...
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