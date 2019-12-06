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6 декабря • обновлено в 23:08
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Встреча Зеленского и Путина: Парубий назвал самую большую ошибку Украины

1.1т
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Спикер Верховной Рады Украины 8-го созыва Андрей Парубий заявил, что самой большой ошибкой президента Владимира Зеленского на саммите "нормандского формата" может быть вера в то, что глава России Владимир Путин якобы хочет мира.

Об этом политик сказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 9 декабря (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Путин не хочет никакого мира. Путин понимает только язык силы. Любой другой язык он не осознает. И если на переговорах мы будем в большой иллюзии, что с Путиным можно договориться, это будет одна из самых больших переговорных ошибок украинской стороны", – сказал он.

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Он добавил, что Путин проявлял агрессию и в других странах. "Мы видим это не только в Украине. На наших глазах падают Молдова и Беларусь. Они [россияне] пытаются влиять на все страны, где они начали оккупировать территории, как в Грузии", – добавил Парубий.

Андрей Парубий в студии "Свободы слова"

Андрей Парубий в студии "Свободы слова"

Скрин видео

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, в эфире ток-шоу Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Парубий Владимир Путин Савик Шустер
Место
Украина
Теги
политика переговоры по Донбассу нормандский формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
цеевропейцы устроили госпереворот, постреляли кучу людей на майдане позора, сожгли заживо 46 человек в Одессе, убили тысячи стариков, женщин и детей на Донбассе, сейчас продают АНТОНОВ китайцам... казалось бы какая между всем этим связь?...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
самая большая ошибка Украины это Палубий...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Порубий что -то говорит члено раздельно? "Путин понимает только язык силы" Ну, например?
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