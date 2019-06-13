"Никто не знает лучше, чем мы!" Порошенко сказал, зачем "ЕС" идет в Раду

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто лучше, чем его партия "Европейская Солидарность", не знает, как двигаться в ЕС.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос ведущей о том, для чего политсила идет на внеочередные выборы в Верховную Раду-2019.

"Друзья, подчеркиваю: что никто лучше, чем мы, не знает дорогу в Евросоюз, как это делать", – сказал политик.

Петр Порошенко Скриншот видеотрансляции "Прямого"

"Все, что было сделано за 5 лет, все, за что благодарили люди, все, за что 4,5 миллиона украинцев проголосовали, за все есть ответственность перед украинским народом. Ни в коем случае и никому мы, наша команда, не дадим возможность сбросить нас с европейского пути, вернуть обратно в российские кандалы", – заявил Порошенко.

"Мы не позволим уничтожить реформу армии и ударить нашим воинам в спину... Мы должны защитить наш язык... Наша команда, хочу подчеркнуть, мы не является оппозицией... Но там, где кто-то попытается изменить, затянуть нас назад... мы защитим наше движение вперед", – добавил он.

Петр Порошенко и члены его партии Скриншот видеотрансляции "Прямого"

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