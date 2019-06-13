"Никто не знает лучше, чем мы!" Порошенко сказал, зачем "ЕС" идет в Раду

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто лучше, чем его партия "Европейская Солидарность", не знает, как двигаться в ЕС.
Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос ведущей о том, для чего политсила идет на внеочередные выборы в Верховную Раду-2019.
"Друзья, подчеркиваю: что никто лучше, чем мы, не знает дорогу в Евросоюз, как это делать", – сказал политик.
Петр Порошенко
Скриншот видеотрансляции "Прямого"
"Все, что было сделано за 5 лет, все, за что благодарили люди, все, за что 4,5 миллиона украинцев проголосовали, за все есть ответственность перед украинским народом. Ни в коем случае и никому мы, наша команда, не дадим возможность сбросить нас с европейского пути, вернуть обратно в российские кандалы", – заявил Порошенко.
"Мы не позволим уничтожить реформу армии и ударить нашим воинам в спину... Мы должны защитить наш язык... Наша команда, хочу подчеркнуть, мы не является оппозицией... Но там, где кто-то попытается изменить, затянуть нас назад... мы защитим наше движение вперед", – добавил он.
Петр Порошенко и члены его партии
Скриншот видеотрансляции "Прямого"
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июня была названа первая пятерка списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Туда вошел глава правительства, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джаппарова и Евгений Нищук.
8 июня свою команду для похода на выборы представила партия Святослава Вакарчука "Голос". В ней оказались он сам, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергей Рахманин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.
В этот же день на партийном съезде был обнародован список "Силы и Чести" Игоря Смешко. В него попали глава политсилы, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иванна Мирошниченко, Владимир Замана, Ольга Романюк, Андрей Гайдуцкий, Ирина Сысоенко, Владимир Тимошенко и Анатолий Макаренко.
Что касается "Самопомочі" Андрея Садового, то ее первая десятка выглядит так: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бедняк, Оксана Сыроид, Александр Фидрин, Олег Березюк, Николай Кмить, Татьяна Острикова и Ольга Бабий.
Также 8 июня была представлена команда партии "Сила права": Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Бурковская, Анатолий Полях.
9 июня решающий съезд провела партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.
Также 9 июня были представлены члены партии "Слуга народа". В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.
Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они также обнародовали совместный список.
10 июня партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы.
Тогда же список партии был представлен лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко.
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