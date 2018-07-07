"Если Путин пойдет войной": в Украине ответили экс-генсеку НАТО

В случае полномасштабной войны Россия вряд ли смогла бы легко и быстро оккупировать Украину. Военный потенциал Украины, поддержка НАТО и международного сообщества стали бы весомыми факторами в противостоянии Кремлю.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил председатель общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж, комментируя резонансное заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена относительно российской военной мощи.

"Я уверен, что НАТО и международное сообщество будет нам помогать. Мы партнеры НАТО, у нас теснейшие отношения с НАТО, фактически для нас следующий шаг – это членство в НАТО. В данном случае, мы можем надеяться на поддержку альянса, поддержку ЕС и США. С одной стороны, никому эта война не нужна, а с другой стороны, никто не допустит таких масштабных движений. В конце концов, Украина сама будет оказывать сопротивление. Экс-генсек, возможно, немного обострил ситуацию. Но таким образом он предупреждает и призывает больше думать о безопасности", - считает эксперт.

Также Джердж позитивно оценивает инициативу закрепить в Конституции перспективу членства в Альянсе.

"Для нас каждый шаг на усиление этой ситуации играет на пользу. Это может быть предохранителем, чтобы следующий президент не поменял вектор. Если такая норма будет прописана в Конституции, то новому президенту, кем бы он ни был, будет сложнее сделать шаг назад. Таким же фактором мог бы быть и референдум", - отметил он.

Кроме того, считает эксперт, это никак не ущемляет национальные интересы страны.

"Никто нам не запрещает сотрудничать с азиатскими, африканскими странами, латинской Америкой, Австралией или Японией. В конце концов несмотря на войну с РФ у нас и сейчас есть товарооборот с этой страной", - констатировал Джердж.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия может занять территорию Украины за несколько дней в случае, если начнется большая война.

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