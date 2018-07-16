"Никто нам не поможет": самые важные тезисы выступления Порошенко об агрессии РФ

Украине никто не поможет в борьбе с агрессией Российской Федерации, так как фактически разрушена система безопасности мира, которая базировалась на решении Совбеза ООН.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, отметив, что единственным инструментом безопасности в мире осталось НАТО.

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По его словам, защититься от России можно только эффективными действиями мира. Он также сказал, что поручил дипломатам подать резолюцию в Генеральную ассамблею ООН касательно Крыма, чтобы остановить любые спекуляции по статусу полуострова.

"Никто и никогда нам не поможет, если мы сами себе не поможем. Никто и никогда не будет помогать расколотой стране, разобщенной, взорванной изнутри. Именно в этом заключается один из методов гибридной войны", – подчеркнул он.

Порошенко напомнил, что Россия фактически разрушила послевоенную систему безопасности, когда захватила Крым.

"Незаконной аннексией Крыма и агрессией против нашей страны на Востоке была фактически разрушена вся послевоенная система безопасности мира, которая базировалась на решении Совета безопасности ООН и объединенном решении постоянных членов Совета безопасности. Что происходит, когда агрессором является сама страна-член Совета безопасности ООН, которая может ветировать и заблокировать, как это было с решением, которое было предложено по независимому трибуналу и расследованию сбивания рейса МН-17? Россия тогда заблокировала решение, тем самым признав свою ответственность за это ужасное преступление", - сказал президент.

По его словам, Совбез ООН в текущих условиях не обеспечивает глобальную безопасность, потому последним инструментом остается НАТО. Порошенко отметил, что для Украины членство в Альянсе имеет чрезвычайно важное значение.

Петр Порошенко Пресс-служба президента Украины

"У нас было много политиков, которые выходили, агитировали за то, что внеблоковый статус - единственное, что сохранит безопасность нашего государства. Я хочу напомнить, что Путин напал на нас, когда мы имели внеблоковый статус, закрепленный в законодательстве. И где эти политики? Почему они не отвечают перед украинским народом? Почему они тогда блокировали и обманывали людей? Именно поэтому нам обязательно надо провести реформы. Кстати, реформы для членства в Европейском Союзе и НАТО абсолютно совпадают. НАТО - это военно-политическая организация, где первым вопрос свободы и демократии, защиты людей и стандартов жизни людей, как и в ЕС", - отметил президент.

По его словам, результатами реформ является введение безвизового режима в страны ЕС, либерализация валютного регулирования, углубленная зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Это позволило увеличить товарооборот до 43% торговых партнеров Украины.

"Мы имели блестящий результат на саммите ЕС и НАТО. Нам не просто сказали, что дверь открыта. А сказали - никто не остановит, ни у кого нет "красной карточки". НАТО не собирается слушать и слышать, и отдавать право Российской Федерации или Путину останавливать украинское движение. Это право суверенного, независимого государства Украина и украинского народа", - заявил Порошенко.

"У нас вопрос НАТО будет подниматься для того, чтобы сталкивать лбами и дискредитировать идею о трансатлантической интеграции. Я, как президент не собираюсь обращать внимание на политиков. Я собираюсь обращать внимание на народ. Если бы мы были членами НАТО, скажите пожалуйста, была бы сегодня агрессия России против Украины? Точно – нет. Поэтому мы будем голосовать не "за" НАТО или "против". А за мир, за безопасность и европейскость Украины", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил уверенность, что России не нужен оккупированный Донбасс.

"России точно не нужен оккупирован Донбасс, России не нужен ни Донецк, ни Луганск ... России эти территории нужны, потому что они думают, что это якорь, который будет держать Украину, всю 45-миллионную нацию под зоной влияния российских интересов, а точнее - в составе Российской империи", - заявил он.

Порошенко также добавил, что Украина остается одним из приоритетов внешней политики США, хотя президент Дональд Трамп и не вспомнил про нее на пресс-конференции с Путиным.

Говоря о том, что Путин на пресс-конференции трижды вспоминал об Украине, президент сказал: "Если он так много говорил, то ему оно чешется".

Он также прокомментировал итоги встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. По словам президента, Россия не собирается выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда по выплате компенсации Украине за поставки газа.

"Украина выиграла 4,6 млрд долларов у России. И Россия снова демонстрирует, что не собирается выполнять решение Стокгольмского арбитража", – сказал президент Украины.

Порошенко отметил, что Россия всегда хотела пробить сухопутный коридор в Крым и взять Мариуполь.

"В головах российских стратегов "русского мира" захват Мариуполя и пробитие дороги по суше на Крым всегда оставалось приоритетом. Разведка это постоянно подтверждала", - сказал он.

В свою очередь, министр обороны Степан Полторак сказал, что США в ближайшее время окажут Украине помощь в укреплении обороноспособности на 100 млн долларов.

"Министр обороны США после принятия закона о национальной безопасности, после анализа, который они провели по реформированию ВС, отметил, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснастки на 100 млн долларов", – отметил Полторак.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Петр Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками удастся остановить строительство "Северного потока-2". Трамп пообещал найти решение по этому вопросу, раскритиковав российский проект. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова главы Белого дома "недобросовестной конкуренцией".

16 июля во время переговоров с Трампом Путин пообещал, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину.