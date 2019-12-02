"Никому не доверяю!" Зеленский высказался о своем отношении к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не доверяет президенту России Владимиру Путину. При этом переговоры с ним считает важными.

Об этом он сообщил в интервью нескольким американским и западным СМИ, сообщает Time. Речь шла о подготовке к встрече с лидерами "нормандской четверки" 9 декабря в Париже, среди которых будет и глава страны-агрессора.

"Никому не доверяю. Скажу вам честно: политика не точная наука. Вот почему в школе я любил математику. Все в математике было ясно для меня. Вы можете решить уравнение с неизвестной, с одной неизвестной. Но здесь все неизвестное", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Коллаж

Также он признался, что не доверяет даже украинским политикам.

"Я не знаю этих людей. Не могу понять, из какого теста они сделаны. Вот почему думаю, что никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы", – подчеркнул президент, отвечая на вопросы в по "нормандской" встрече.

При этом Зеленский назвал важными предыдущие переговоры с главой РФ в телефонном режиме, поскольку в результате Украине удалось вернуть часть узников Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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