29 серпня відбудеться перше, організаційне засідання Верховної Ради 9 скликання. Поки увага нової влади та депутатів сконцентрована на тому, хто де сяде і які посади посяде.

Відкритим же залишається запитання:

чи буде узаконено діяльність парламентської більшості (коаліції) та меншості (опозиції).

Нагадаю, що в часи Януковича були скасовані дві Глави Регламенту ВР: 12 - про коаліцію депутатських фракцій та 13 - про парламентську опозицію.

Це у свою чергу, в часи Порошенка- Гройсмана-Парубія, призвело до функціонування фактично таємної коаліції, бо від 2016 до 2019 року ніхто не міг назвати її чисельність та персональний склад, а також до повного ігнорування парламентської опозиції, яка до 2016 року не мала жодної керівної посади в комітетах.

Отож, досі не виконано припис статі 83 Конституції про узаконення коаліції в Регламенті та обіцянки всіх нинішніх парламентських партій про узаконення опозиції.

Нагадаю також про зобов‘язання ухвалити Закон про парламентську опозицію від президента Порошенка та вимоги ПАРЕ про потребу визначення статусу парламентської опозиції.

Переконаний, що нині потрібно щонайменше повернути в Регламент відповідні Глави про створення і діяльність коаліції та опозиції, а у відповідності до Конституції та Регламенту формувати коаліцію та уряд і також парламентську опозицію та опозиційний уряд.

Це поверне зрозумілу політичну логіку і здоровий глузд у діяльність ВР і не повторить недавню маразматичну і цинічну ситуацію, коли певні фракції були зранку в опозиції до уряду, а ввечері ставали палкими прихильниками урядового бюджету чи інших рішень влади.

Саме тому, вкрай важлива відкрита і відповідальна діяльність як коаліції, так і опозиції в законі!

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