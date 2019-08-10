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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Мрія Зеленського про українську землю

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Це лише, ми українці, можемо дозволити ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ в ТУРЕЧЧИНІ пропонувати іноземному бізнесу купувати наші чорноземи?!

Для прикладу, можна уявити собі, щоб ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЧЧИНИ в УКРАЇНІ закликав би український бізнес вигідно скуповувати їхні курорти?!

Отож, хочу нагадати команді Зеленського, що чинний Земельний кодекс забороняє іноземцям НАВІТЬ брати в оренду землі сільськогосподарського призначення.

Стосовно РИНКУ ЗЕМЛІ.

Новости
Гральний бізнес в інтересах культури і спорту, а не влади і правоохоронців

Щоб створити цивілізований ринок землі в інтересах УКРАЇНСЬКОГО, а не ІНОЗЕМНОГО бізнесу треба:

- провести інвентаризацію земель сгпризначення;

- завершити створення земельного кадастру;

- створити спеціальну Земельну агенцію чи банк;

- виписати антимонопольне законодавство у земельному питанні;

- визначити процедуру ціноутворення;

- реалізувати пілотні проекти в окремих регіонах;

- провести відповідну просвітницьку роботу...

Новости
Війна, так війна...для всіх!

Отож, щоб нинішній СТИХІЙНИЙ і ТІНЬОВИЙ БАЗАР перетворити на ЦИВІЛІЗОВАНИЙ РИНОК треба щонайменше кілька років системної законодавчої та інституційної роботи і найважливіше - зустрічатися і радитися потрібно не з ТУРЕЦЬКИМИ бізнесменами, а з УКРАЇНСЬКИМИ науковцями, фермерами та представниками малого та середнього агробізнесу.

Бо право ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ на ЗЕМЛЮ сгпризначення повинні мати ЛИШЕ УКРАЇНЦІ, які живуть і ефективно працюють на цій ЗЕМЛІ

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Миколи Томенка
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины. В общем то правильно. Колония не должна иметь свою валюту, колония должна пользоваться валютой хозяина.
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