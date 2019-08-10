Це лише, ми українці, можемо дозволити ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ в ТУРЕЧЧИНІ пропонувати іноземному бізнесу купувати наші чорноземи?!

Для прикладу, можна уявити собі, щоб ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЧЧИНИ в УКРАЇНІ закликав би український бізнес вигідно скуповувати їхні курорти?!

Отож, хочу нагадати команді Зеленського, що чинний Земельний кодекс забороняє іноземцям НАВІТЬ брати в оренду землі сільськогосподарського призначення.

Стосовно РИНКУ ЗЕМЛІ.

Щоб створити цивілізований ринок землі в інтересах УКРАЇНСЬКОГО, а не ІНОЗЕМНОГО бізнесу треба:

- провести інвентаризацію земель сгпризначення;

- завершити створення земельного кадастру;

- створити спеціальну Земельну агенцію чи банк;

- виписати антимонопольне законодавство у земельному питанні;

- визначити процедуру ціноутворення;

- реалізувати пілотні проекти в окремих регіонах;

- провести відповідну просвітницьку роботу...

Отож, щоб нинішній СТИХІЙНИЙ і ТІНЬОВИЙ БАЗАР перетворити на ЦИВІЛІЗОВАНИЙ РИНОК треба щонайменше кілька років системної законодавчої та інституційної роботи і найважливіше - зустрічатися і радитися потрібно не з ТУРЕЦЬКИМИ бізнесменами, а з УКРАЇНСЬКИМИ науковцями, фермерами та представниками малого та середнього агробізнесу.

Бо право ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ на ЗЕМЛЮ сгпризначення повинні мати ЛИШЕ УКРАЇНЦІ, які живуть і ефективно працюють на цій ЗЕМЛІ

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