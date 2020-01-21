"Никакого отношения к демократии!" Сюмар разгромила проект закона "о борьбе с дезинформацией"

Народный депутат от фракции политической партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что проект закона по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации представляет серьезную угрозу демократии в Украине.

По ее словам, проект предусматривает блокировку интернет-ресурсов, мессенджеров и уголовную ответственность с исправительными работами.

"Когда читаешь о системе доверия в по факту Законе о цензуре, то министерство, которое взяло на себя разработку этой "инициативы" хочется сразу назвать Министерством Правды. А чего стесняться?", – написала она на своей странице в Facebook.

Виктория Сюмар разгромила проект закона "о борьбе с дезинформацией" Пресс-служба ЕС

Политик предложила оценить фееричность цитаты из текста законопроекта:

"Распространение дезинформации (неполной информации, представляющей общественный интерес) и другой недостоверной информации может приводить к искаженному восприятию реальности и принятию гражданами решений, основанных на ложной, неполной или искаженной информации. Такая ситуация негативно влияет на демократические процессы в Украине", – написала Сюмар.

Она напомнила, что за это в законопроекте предусмотрена блокировка Интернет ресурсов, мессенджеров, типа Телеграмма и уголовная ответственность с исправительными работами.

"Я не знаю, бывает ли информация полной и как можно все забанить в цифровую эпоху. Но я точно знаю, что такие законодательные инициативы и "бурная деятельность" Министерства культуры однозначно составляют крайне серьезную угрозу "демократическим процессам в Украине". Ибо к демократии такие новеллы не имеют никакого отношения", – подчеркнула депутат.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму на срок до семи лет и штрафовать до 9,4 млн гривен.

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