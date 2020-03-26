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26 марта • обновлено в 19:31
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Никаких VIP-палат для политиков не будет – Зеленский

6.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для политиков или бизнесменов никаких особых палат не будет.

В своем видеообращении 26 марта глава государства подчеркнул, что премьер-министру поставлена задача отменить все нормативные акты с требованием VIP-палат.

"Будете в тех, которые построили за 28 лет": Зеленский пообещал политикам "VIP-палаты"

Резидент

"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", – сказал Зеленский.

По словам президента, ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет условий лучше, чем у обычного гражданина.

"Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете каково это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", – отметил он.

Также Зеленский добавил, что исключений не будет и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и главы парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не давало никаких указаний по поводу обустройства особых палат для чиновников.

Ранее украинские депутаты, которые лечатся в больницах Киева, где принимают больных коронавирусом, потребовали для себя VIP-палат. Журналисты также обнародовали соответствующий приказ от департамента КГГА.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Офис президента Кабинет министров Украины
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Qurd Boz
Qurd Boz
Сказал все верно.Будем ждать развитие событий.
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Попович Олег
Попович Олег
бубочка они у твоих друзей по частным клиникам будут лечиться, а простой народ в госучреждениях конать будет, ну что сказать бубочка еще тот клоун.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Попович Олег, в Украине НЕТ частных ИНФЕКЦИОННЫХ КЛИНИК!! так что будут они и дальше мозг выносить врачам Александровской и прочих гос больниц!!! можно только посочувствовать врачам!!!
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Чан Джеки
Чан Джеки
ВОТ ЕТО НОРМАЛЬНО И ЕЩЕ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ.ИЛИ СЛАБО.ТОГО ЖЕ ПОЦА БОГ ДАНА ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО.
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