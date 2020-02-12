"Никаких интриг": Ермак поделился планами по работе в ОПУ

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что на новой должности будет добиваться максимального выполнения принципов команды главы государства Владимира Зеленского.

На брифинге 12 февраля он назвал главные приоритеты, которые ставит для себя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я считаю, что главными спикерами Офиса президента Украины должны стать наши дела и результат. Поэтому вся работа будет сконцентрирована на этом. Мы должны сделать все, чтобы Офис президента был Офисом президента, а президент и страна были успешными", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что вся работа будет сконцентрирована на выполнении обещаний и принципов, которые команда Зеленского декларировала во время избирательной кампании.

"Я буду делать все необходимое, чтобы в ОПУ была комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников. Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права, вмешательства в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно", – пообещал Ермак.

Кроме того, он рассказал, планирует ли осуществлять кадровые перестановки в офисе президента. "Я настроен на плодотворную эффективную коллективную работу. Только один день прошел. Я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока в планах у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет", – заверил глава Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака главой Офиса президента 11 февраля.

Другим своим указом, №46/2020, глава государства уволил с поста руководителя ОПУ Андрея Богдана.

Ранее Ермак занимал должность помощника президента Украины. В его обязанности входило сопровождение Зеленского в международных визитах, участие в переговорах в "нормандском формате", курирование вопросов обмена пленными, а также украинско-американские отношения.

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