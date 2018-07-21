"Ничего не нарушает": в МИД Украины "оправдали" провокации России на Азове 

Вопрос кризиса в Азовском море из-за действий России искусственно обостряется в СМИ, в то время как действия РФ соответствуют международному праву.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Сейчас есть искусственно созданное в информационном поле обострение вопроса Азова. Он всегда существовал. Военное присутствие в Азовском море россиян больше нашего, это понятно. По всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские корабли для осмотра. Для этого не нужны никакие мандаты – ничего", - сказала она.

Чиновница добавила, что любое напряжение в Азовском море " может привести к неконтролируемым событиям".

По словам замглавы МИД, протест на действия россиян в Азовском море можно заявить в случае жалоб капитанов и судовладельцев.

"Если это не превышает разумный срок задержания, нет жалоб от капитанов, судовладельцев, у нас (в Украине – ред.) есть возможность сказать лишь, что мы считаем. На основании чего? На основании информации в СМИ, что есть проблема с задержанием кораблей. Если у нас будут материалы, которые позволяют нам заявить протест против задержания, мы будем этим пользоваться", - подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что сейчас жалоб от капитанов и судовладельцев на действия россиян нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Мининфраструктуры, Россия задержала в Азовском море по меньшей мере 148 украинских судов. В связи с этим министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о необходимомсти введения санкций против РФ.

В Госдуме России заявили о готовности пересмотреть Конвенцию Монтре о проливах, если Запад поддержит санкции Украины.