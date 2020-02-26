Ни сотрудников, ни денег, ни имущества: "Слуга народа" оказалась "виртуальной" партией. Обнародованы документы

Партии "Слуга народа" перестали платить взносы, у нее нет ни одного официального сотрудника, а также местных ячеек. Все эти данные могут свидетельствовать о том, что политсила является лишь "виртуальной".

К такому выводу пришли журналисты "Страны", проанализировав отчет политсилы за четвертый квартал 2019 года (чтобы посмотреть все документы, проскролльте до конца новости).

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Они отметили, что у партии вообще не оказалось своего имущества. В аренде только помещения стоимостью 43 миллиона гривен, а из своего – нематериальные активы. Это 13 доменов для сайтов на общую сумму 10 тысяч гривен.

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За мебель "Слуга народа" заплатила фирме ООО "Комфортзон" 3 миллиона гривен в сентябре и 740 тысяч гривен в ноябре. При этом в составе партийного имущества никакая мебель не указана.

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Также журналисты обратили внимание, что ни в центральном аппарате, ни в местных ячейках у партии нет ни одного официально трудоустроенного сотрудника. В графе "Работники состава аппарата" стоят только прочерки.

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Помимо этого, у "Слуги народа" нет ни одной местной организации партии со статусом юридического лица. Для сравнения журналисты привели данные других политсил: у "Батькивщины" работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46, в "Голосе" - 3, в Радикальной партии Олега Ляшко - 20 и у "Самопомощи" - 264 человека.

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Денег у партии Зеленского тоже не оказалось. В четвертом квартале в партийную кассу внесли только несколько миллионов, по сравнению с 330 миллионами взносов, полученными в третьем квартале 2019 года. Журналисты подчеркнули, что тогда такие крупные поступления были связаны с парламентскими выборами.

Из числа физических лиц крупные суммы денег на партийные счета внесли только три человека – Тарас Лесовой, Татьяна Козаченко и Артур Брецкий.

"Правда, аналогичные суммы по 1,3 миллиона были внесены Лесовым и Козаченко еще в апреле 2019 года. Однако тогда партия отказалась от этих денег, и их в сентябре вернули. Но спонсоры оказались настойчивыми, и в октябре снова заплатили "слугам" по 1,3 млн. Такая же история случилась и со взносами фирм "Торговый дом "Эко-лидер" из Киева и "Петралекс агро" из Белой Церкви. Им в октябре вернули суммы 3,1 и 2,9 млн грн, уплаченные ранее в апреле", – отмечает издание.

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Единственным новым крупным спонсором партии выступило киевское ООО "ЖЭК Андерсен". В декабре эта фирма проспонсировала политсилу на 3 миллиона гривен. Эти деньги в основном были потрачены на аренду помещений.

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Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг президент Украины Владимира Зеленского резко упал до 40%, а его партии "Слуга народа" - до 36%.

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