Главная Новости
26 февраля • обновлено в 22:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Ни сотрудников, ни денег, ни имущества: "Слуга народа" оказалась "виртуальной" партией. Обнародованы документы

2.1т
Читать материал на украинском

Партии "Слуга народа" перестали платить взносы, у нее нет ни одного официального сотрудника, а также местных ячеек. Все эти данные могут свидетельствовать о том, что политсила является лишь "виртуальной".

К такому выводу пришли журналисты "Страны", проанализировав отчет политсилы за четвертый квартал 2019 года (чтобы посмотреть все документы, проскролльте до конца новости).

Ни сотрудников, ни денег, ни имущества: "Слуга народа" оказалась "виртуальной" партией. Обнародованы документы

24tv.ua

Они отметили, что у партии вообще не оказалось своего имущества. В аренде только помещения стоимостью 43 миллиона гривен, а из своего – нематериальные активы. Это 13 доменов для сайтов на общую сумму 10 тысяч гривен.

Ни сотрудников, ни денег, ни имущества: "Слуга народа" оказалась "виртуальной" партией. Обнародованы документы

strana.ua

За мебель "Слуга народа" заплатила фирме ООО "Комфортзон" 3 миллиона гривен в сентябре и 740 тысяч гривен в ноябре. При этом в составе партийного имущества никакая мебель не указана.

Ни сотрудников, ни денег, ни имущества: "Слуга народа" оказалась "виртуальной" партией. Обнародованы документы

strana.ua

Также журналисты обратили внимание, что ни в центральном аппарате, ни в местных ячейках у партии нет ни одного официально трудоустроенного сотрудника. В графе "Работники состава аппарата" стоят только прочерки.

Ни сотрудников, ни денег, ни имущества: "Слуга народа" оказалась "виртуальной" партией. Обнародованы документы

strana.ua

Помимо этого, у "Слуги народа" нет ни одной местной организации партии со статусом юридического лица. Для сравнения журналисты привели данные других политсил: у "Батькивщины" работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46, в "Голосе" - 3, в Радикальной партии Олега Ляшко - 20 и у "Самопомощи" - 264 человека.

Ни сотрудников, ни денег, ни имущества: "Слуга народа" оказалась "виртуальной" партией. Обнародованы документы

strana.ua

Денег у партии Зеленского тоже не оказалось. В четвертом квартале в партийную кассу внесли только несколько миллионов, по сравнению с 330 миллионами взносов, полученными в третьем квартале 2019 года. Журналисты подчеркнули, что тогда такие крупные поступления были связаны с парламентскими выборами.

Из числа физических лиц крупные суммы денег на партийные счета внесли только три человека – Тарас Лесовой, Татьяна Козаченко и Артур Брецкий.

"Правда, аналогичные суммы по 1,3 миллиона были внесены Лесовым и Козаченко еще в апреле 2019 года. Однако тогда партия отказалась от этих денег, и их в сентябре вернули. Но спонсоры оказались настойчивыми, и в октябре снова заплатили "слугам" по 1,3 млн. Такая же история случилась и со взносами фирм "Торговый дом "Эко-лидер" из Киева и "Петралекс агро" из Белой Церкви. Им в октябре вернули суммы 3,1 и 2,9 млн грн, уплаченные ранее в апреле", – отмечает издание.

Ни сотрудников, ни денег, ни имущества: "Слуга народа" оказалась "виртуальной" партией. Обнародованы документы

strana.ua

Единственным новым крупным спонсором партии выступило киевское ООО "ЖЭК Андерсен". В декабре эта фирма проспонсировала политсилу на 3 миллиона гривен. Эти деньги в основном были потрачены на аренду помещений.

Ни сотрудников, ни денег, ни имущества: "Слуга народа" оказалась "виртуальной" партией. Обнародованы документы

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг президент Украины Владимира Зеленского резко упал до 40%, а его партии "Слуга народа" - до 36%.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
8
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги