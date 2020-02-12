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12 февраля • обновлено в 11:18
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"Невозможно": Ермак дал категоричный ответ по выборам на Донбассе

1.3т
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Выборы на Донбассе смогут пройти только тогда, когда на этой территории не будет иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, а контроль над границей вновь перейдет к Украине.

Об этом во время брифинга 12 февраля заявил новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве. А выборы мы планируем провести соответственно на 100% к украинскому законодательству", – заверил он.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Скриншот видео

В то же время Ермак добавил, что пока разговоры о проведении выборов на Донбассе осенью 2020 года – только мечты.

"Это было бы логично, если бы выборы состоялись на всей территории Украины. Потому что Донбасс, как и Крым, мы считаем территорией Украины. Но, безусловно, есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы состоялись на всей украинской территории", – подчеркнул глава ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Офис президента
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