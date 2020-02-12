"Невозможно": Ермак дал категоричный ответ по выборам на Донбассе

Выборы на Донбассе смогут пройти только тогда, когда на этой территории не будет иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, а контроль над границей вновь перейдет к Украине.

Об этом во время брифинга 12 февраля заявил новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве. А выборы мы планируем провести соответственно на 100% к украинскому законодательству", – заверил он.

Андрей Ермак Скриншот видео

В то же время Ермак добавил, что пока разговоры о проведении выборов на Донбассе осенью 2020 года – только мечты.

"Это было бы логично, если бы выборы состоялись на всей территории Украины. Потому что Донбасс, как и Крым, мы считаем территорией Украины. Но, безусловно, есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы состоялись на всей украинской территории", – подчеркнул глава ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля Ермак заявлял, что в конце октября Украина, вероятно, сможет провести местные выборы на всей территории, включая оккупированный Донбасс.

Однако глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что подготовить и провести демократические выборы на оккупированных территориях в конце октября 2020 года практически невозможно.

В свою очередь глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в нынешних условиях проводить выборы на временно оккупированных территориях Донбасса нельзя.

Прежде должны быть выполнены минимум три ключевых условия: полное прекращение огня, отвод российских войск вплоть до Ростова и получение украинской властью контроля над ситуацией.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что шанс того, что выборы на Донбассе состоятся осенью 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране, есть. Вместе с тем он не исключил вероятность замораживания вооруженного конфликта.

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