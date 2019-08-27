"Нет влияния!" У Зеленского оправдались за первые 100 дней президентства

За первые 100 дней президентства Владимира Зеленского у его команды не было возможности влиять на законодательную и исполнительную власть.

Поэтому "самые большие победы" глава государства покажет после первого заседания Верховной Рады 9-го созыва, рассказал представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

"По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все самые большие победы мы сможем увидеть после 29-го числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом два месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Думаю, это только начало, хотя победы уже есть, но я считаю, что все победы у нас впереди", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский журналист Кирилл Сазонов подвел итоги 100 дней президентства Владимира Зеленского и выделил главные промахи главы государства за этот период.

Напомним, что 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. За полдня президентства он уже успел разгневать украинских народных депутатов, заявить о роспуске Верховной Рады, а также открыть двери Администрации президента для украинцев.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!