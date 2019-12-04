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4 декабря • обновлено в 15:55
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"Нет капитуляции!" Оппозиция призвала выйти на Майдан

1.9т
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Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина" призвали украинцев выйти на акцию против капитуляции 8 декабря на Майдане.

Соответствующее обращение на странице в сети Facebook обнародовал народный депутат Украины Андрей Парубий.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", – написал нардеп.

Он отметил, что накануне "нормандской встречи" необходимо напомнить власти о "красных линиях" – требованиях украинского народа, которые никто не имеет права игнорировать.

"ЕС", "Батьківщина" и "Голос" призвали выйти на Майдан против капитуляции

"ЕС", "Батьківщина" и "Голос" призвали выйти на Майдан против капитуляции

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В частности, нардеп обозначил условия:

  • Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

  • Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

  • Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей.

  • Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине.

  • Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

"Вместе – к Победе!" - добавил Парубий.

Заявление подписали главы партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, партии "Голос" Святослав Вакарчук и Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Совместное заявление трех парламентских фракций

Совместное заявление трех парламентских фракций

Facebook \ Андрей Парубий

Как писал OBOZREVATEL, накануне саммита в "нормандском формате" политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина" приняли совместное заявление. Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Святослав Вакарчук Петр Порошенко Юлия Тимошенко
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я хочу иайдан на Украине... это прикольненько как восстание обезьян ))) ... да и нам надо продолжить декоммунизацию Украины...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
подписав Минск, вы подписали капитуляцию, а того, кто не выполняет условия капитуляции, наказывают... выбирать вам...
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
(*) Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации. // Ну да, унитарная Сомали лучше федеративной Швейцарии // (*) Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. // Спросить украинцев насчет курса государства опять забыли. И "никаких компромиссов" - лучший способ достичь единства государства. // (*) Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса к выполнению условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей. // Ну так надо так честно и сказать - Украина отказывается от Минских соглашений, чего лукавить-то? // (*) Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине. // К счастью, Украина уже вернула Крым его гражданам, деоккупация состоялась!
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