"Нет капитуляции!" Оппозиция призвала выйти на Майдан

Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина" призвали украинцев выйти на акцию против капитуляции 8 декабря на Майдане.
Соответствующее обращение на странице в сети Facebook обнародовал народный депутат Украины Андрей Парубий.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", – написал нардеп.
Он отметил, что накануне "нормандской встречи" необходимо напомнить власти о "красных линиях" – требованиях украинского народа, которые никто не имеет права игнорировать.
"ЕС", "Батьківщина" и "Голос" призвали выйти на Майдан против капитуляции
В частности, нардеп обозначил условия:
Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей.
Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине.
Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
"Вместе – к Победе!" - добавил Парубий.
Заявление подписали главы партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, партии "Голос" Святослав Вакарчук и Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко.
Совместное заявление трех парламентских фракций
Facebook \ Андрей Парубий
Как писал OBOZREVATEL, накануне саммита в "нормандском формате" политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина" приняли совместное заявление. Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.
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