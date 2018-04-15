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В Раде назвали главную преграду на пути Украины в НАТО

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Украина не сможет стать членом НАТО, пока полностью не разрешит конфликт на востоке страны, поэтому сейчас важно сконцентрироваться на более важных вопросах национальной безопасности.

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат от БПП Ирина Суслова.

"Вопрос НАТО и адаптации нашего законодательства – это разные вопросы. Кроме того, нам всем известно, что вступить в НАТО страна не сможет до того момента, пока не будет урегулирован вопрос на востоке Украины. То есть, когда на территории страны происходят военные действия, в НАТО не принимают никого. Здесь нет исключений, а есть просто факт", - отметила нардеп.

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По ее словам, более важным сейчас является вопрос подготовки к деоккупации и реинтеграции Донбасса.

"Мы делаем все, чтобы война закончилась, никого не устраивает сложившаяся ситуация и мы должны быть готовы к окончанию войны. Первый вопрос, как мы будем жить дальше. В том числе те люди, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории, кто из них должен понести ответственность. Если это условно "служба безопасности Л/ДНР" – это одно. А если это врачи и учителя? Они не должны за это отвечать", - подчеркнула депутат.

Кроме того, Украина должна быть готовой к отражению агрессии и без вступления в Североатлантический альянс.

"Нужно сделать так, чтобы во второй раз мы смогли отбиться, если подойдут где-то даже к границам. Для этого мы уже сегодня должны менять подходы к армии, и декларация о движении в НАТО нас обязывает принимать новые законы", - подытожила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети был опубликован полный текст законопроекта "О национальной безопасности Украины", который "ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, что должно быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства".

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Персона
Ирина Суслова
Место
Украина
Объекты
НАТОБлок Петра ПорошенкоВерховная Рада Украины
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