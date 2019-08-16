"А то Путин нападет": Зе-команду упрекнули за заявления о России

Военные эксперты из команды президента Владимира Зеленского фактически начали повторять заявления о ситуации на Донбассе, которые озвучивал пятый президент Петр Порошенко.

"Мне кажется, это не совсем справедливо", – заявил в блоге OBOZREVATEL офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай.

Он напомнил о том, что накануне очередных выборов президента и внеочередных выборов парламента эксперты из лагеря Зеленского, в том числе военный эксперт Иван Апаршин, обвиняли Порошенко и его команду в том, что те запугивают граждан, когда говорят об опасности большого наступления России на Донбассе, в том, что введение военного положения было необходимо для отмены очередных выборов.

"И тогда возникла эта фраза, которая стала нарочитой: "А то Путин нападет", – напомнил Гай.

"Сейчас же Апаршин фактически повторяет то, что большинство специалистов по обороне говорили на протяжении нескольких лет, что говорил прошлый Верховный главнокомандующий – что Россия наращивает силы, что Россия готовится. Мне кажется, это не совсем справедливо", – заявил офицер.

Мирослав Гай Facebook Андрей Дубчак

Как писал OBOZREVATEL, помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин заявил: в случае если Россия развернет полномасштабную войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а далее проведет сухопутную операцию.

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