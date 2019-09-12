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12 сентября • обновлено в 10:51
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"Несовместим с демократией" Порошенко выступил против роспуска ЦИК

1.1т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подчеркнул, что решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны.

Как отмечается на сайте политсилы, во время встречи с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором он подчеркнул, что по результатам президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность.

Также стороны обменялись оценками относительно начала работы Верховной Рады Украины девятого созыва, повестки дня реформ, а также приоритетности соблюдения парламентских процедур при принятии соответствующих решений.

Порошенко также обратил внимание на важность оценки ключевых законопроектов Венецианской комиссией.

Порошенко на встрече с Тейлором

Порошенко на встрече с Тейлором

Сайт "Европейской солидарности"

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Кроме того, собеседники отметили важность освобождения украинских заложников Кремля. В то же время было отмечено, что такое освобождение не является основанием для того, чтобы говорить о перспективах смягчения или снятия санкций.

Порошенко акцентировал внимание на том, что санкции против России со стороны международного сообщества были введены за нарушение территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы обеспечения энергетической независимости государства и совместного противодействия строительству "Северного потока-2".

Петр Порошенко и Уильям Тейлор

Петр Порошенко и Уильям Тейлор

Сайт "Европейской солидарности"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал представление о роспуске ЦИК и направил его в Верховную Раду 9 сентября. Причина роспуска – якобы зангажированность в работе ЦИК. Более того, Зеленский описал конкретный случай с его депутатом Александром Куницким. Комиссия отказалась его регистрировать по одному из харьковских округов (169-й).

Примечательно, что Куницкий имеет двойное гражданство и не проживал пять лет до выборов в Украине, как того требует закон. Однако решение ЦИК он обжаловал в суде.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
ЦИК Партия "Европейская солидарность"
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Serov Oleg
Serov Oleg
все не успокоится свинья запойная...продолжает корчить из себя политика,которого кто-то слушает с его слабоумными соратниками,типа полубия,геращенко,фединой....ну,и с 8% безмозглого б.ыдла...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зеленскому уже можно памятник поставить только за то что он принял закон о конфискации незаконно нажитых активов чиновников и снял неприкосновенность с депутатов!!!БРАВО ВОВЧИК!!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Петя ворюга плачет что его купленный цвк разогнали))Гроши пропали заплаченные)))
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