Не люблю упоминать в своих обзорах Трампа.
Во-первых, он - не вся Америка. В отличие от Путина, который, увы - вся Россия. Во-вторых, ряд уважаемых мной блогеров плотно "сидят" на теме Трампа - как правило, мне нечего добавить или же лень сбивать своей дьявольской интуицией уже сложившийся тренд.)
По этой же причине, не хотел писать об одном междусобойчике, в котором мне выпало участвовать во время полугодичного пребывания в США. Но ряд комментарриев под моим последним постом вынуждает меня сделать это.)
Итак, один американский коллега по дипслужбе (ЦРУшник - зуб даю!)) пригласил меня в университетский Ротари-центр. Ох, не последние люди Америки там кучкуются, скажу я вам - от сенаторской челяди и федеральных судей до авторитетных политологов и маститых борзописцев. В моём присутствии речь об Украине и лично о Трампе не зайти не могла. Итак, я, избегая личных оценочных суждений, выдам на-гора несколько обобщённых тезисов, которые преобладали в разговорах под чашечку-другую Jack Daniel’s:
1. Чего бы там ни накопал старина Мюллер, вероятность импичмента Трампа - не более 5%. Не для того держит Дони многотысячную армию первоклассных юристов, чтобы те не смогли вытащить его из практически любой передряги. Одно дело - выдвинуть обвинения, совсем другое - провести их через суд, армию адвокатов или добиться импичмента.
2. Трамп - ч(м)удак, но в стратегический сговор Трампа и Путина мало кто верит. Допускают, что они якшались по ряду тактических и бизнес- моментов - это очень похоже на не очень порядочного дельца, которым считают Трампа. Но то, что они начали делить мир, менять (условно) Сирию на Украину или что-то подобное - было названо "наивной конспирологией". На моё замечание, не держит ли Путин Трампа за тестикулы каким-либо компроматом, было сказано: "Вероятность, стремящаяся к нулю. Такой постулат создал и активно распространяет сам Путин, а многие на него успешно ведутся."
3. На столе у Трампа лежат документы о передаче Украине ЗРК MIM-104 Patriot, и он её уже, якобы, одобрил. Для понимания: на получения этих систем существует определённая очередь. Киеву они могут быть переданы на льготных условиях ВНЕ ОЧЕРЕДИ, если окончательно сорвётся сделка по ним с Турцией. В противном случае, год-полтора придётся ждать. Также у него на столе подготовительные документы о придании Украине статуса "особого партнёра вне НАТО", но Трамп их рассматривать пока не спешит. Зато началось активное сотрудничество в сфере радиоэлектронной борьбы.
4. О наших выборах. В Белом Доме нет принципиальной идиосинкразии в отношении Порошенко. По основным моментам он устраивает Вашингтон, поэтому там настроены сотрудничать с ним и дальше. На март рассматривается возможность символического визита в Украину Помпео, в ходе которого тот отдельно встретится с ПАП, а потом - с общим кагалом остальных перетендентов на булаву. Хотя будьте готовы, что Вона, Ляшко энд компани заявят, что глава Госдепа прилетал поддержать лично её (его) - с них станется.
5. Под конец встречи взял меня под локоть один из местных политологов и осмелился дать следующий совет: "Не выёживайтесь, что вам Трамп "не такой", а работайте с тем, кто есть. Во-первых, этот "не такой" имеет 40-45% шансов быть переизбранным на второй срок, ибо экономика США растёт, а его самого ретиво поддерживают "кукурузники" (первый раз услышал от американца это слово - обозначает жителей глубинки и тех, кто плевать хотел на внешнюю политику своей страны). Во-вторых, местные СМИ, которые в большинстве своём Трампа не переносят, преувеличивают, когда постоянно пишут, что его поддержка падает. В-третьих, если на вас (на нас) Россия нападёт ОТКРЫТО, ЕС подожмёт хвост и убежит под стол, НАТО будет бюрократично раздупляться, а помочь или не помочь вам (нам), должен будет оперативно решать Главнокомандующий армией США. И он в этот момент должен быть в позитивном настроении по отношению к вашей (нашей) стране." Конец цитаты.
* * *
Антироссийских санкций, Сирии, Китая etc. коснуться не успели, так что задавать мне по ним вопросы бесполезно. К тому же, хочу оставить этот пост без личных оценочных суждений, так что больше никаких комментариев не будет.
* * *
И последнее... Как бы там ни было, Украину спасёт не Америка, Украину спасут только сами украинцы. Один из способов, чтобы научиться делать что-то правильно — это сделать сначала неправильно. Уже сделали, дополнительных жизней нет, права на ошибку тоже. Двигаемся дальше. Всё будет хорошо.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.