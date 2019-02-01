Не люблю упоминать в своих обзорах Трампа.

Во-первых, он - не вся Америка. В отличие от Путина, который, увы - вся Россия. Во-вторых, ряд уважаемых мной блогеров плотно "сидят" на теме Трампа - как правило, мне нечего добавить или же лень сбивать своей дьявольской интуицией уже сложившийся тренд.)

По этой же причине, не хотел писать об одном междусобойчике, в котором мне выпало участвовать во время полугодичного пребывания в США. Но ряд комментарриев под моим последним постом вынуждает меня сделать это.)

Новости Трамп потерпел полное фиаско

Итак, один американский коллега по дипслужбе (ЦРУшник - зуб даю!)) пригласил меня в университетский Ротари-центр. Ох, не последние люди Америки там кучкуются, скажу я вам - от сенаторской челяди и федеральных судей до авторитетных политологов и маститых борзописцев. В моём присутствии речь об Украине и лично о Трампе не зайти не могла. Итак, я, избегая личных оценочных суждений, выдам на-гора несколько обобщённых тезисов, которые преобладали в разговорах под чашечку-другую Jack Daniel’s:

1. Чего бы там ни накопал старина Мюллер, вероятность импичмента Трампа - не более 5%. Не для того держит Дони многотысячную армию первоклассных юристов, чтобы те не смогли вытащить его из практически любой передряги. Одно дело - выдвинуть обвинения, совсем другое - провести их через суд, армию адвокатов или добиться импичмента.

Новости Трамп ударил по Путину

2. Трамп - ч(м)удак, но в стратегический сговор Трампа и Путина мало кто верит. Допускают, что они якшались по ряду тактических и бизнес- моментов - это очень похоже на не очень порядочного дельца, которым считают Трампа. Но то, что они начали делить мир, менять (условно) Сирию на Украину или что-то подобное - было названо "наивной конспирологией". На моё замечание, не держит ли Путин Трампа за тестикулы каким-либо компроматом, было сказано: "Вероятность, стремящаяся к нулю. Такой постулат создал и активно распространяет сам Путин, а многие на него успешно ведутся."

3. На столе у Трампа лежат документы о передаче Украине ЗРК MIM-104 Patriot, и он её уже, якобы, одобрил. Для понимания: на получения этих систем существует определённая очередь. Киеву они могут быть переданы на льготных условиях ВНЕ ОЧЕРЕДИ, если окончательно сорвётся сделка по ним с Турцией. В противном случае, год-полтора придётся ждать. Также у него на столе подготовительные документы о придании Украине статуса "особого партнёра вне НАТО", но Трамп их рассматривать пока не спешит. Зато началось активное сотрудничество в сфере радиоэлектронной борьбы.

Новости Трамп рассчитывал на сотни миллионов долларов

4. О наших выборах. В Белом Доме нет принципиальной идиосинкразии в отношении Порошенко. По основным моментам он устраивает Вашингтон, поэтому там настроены сотрудничать с ним и дальше. На март рассматривается возможность символического визита в Украину Помпео, в ходе которого тот отдельно встретится с ПАП, а потом - с общим кагалом остальных перетендентов на булаву. Хотя будьте готовы, что Вона, Ляшко энд компани заявят, что глава Госдепа прилетал поддержать лично её (его) - с них станется.

Новости Трамп ставил вопрос о выходе США из НАТО

5. Под конец встречи взял меня под локоть один из местных политологов и осмелился дать следующий совет: "Не выёживайтесь, что вам Трамп "не такой", а работайте с тем, кто есть. Во-первых, этот "не такой" имеет 40-45% шансов быть переизбранным на второй срок, ибо экономика США растёт, а его самого ретиво поддерживают "кукурузники" (первый раз услышал от американца это слово - обозначает жителей глубинки и тех, кто плевать хотел на внешнюю политику своей страны). Во-вторых, местные СМИ, которые в большинстве своём Трампа не переносят, преувеличивают, когда постоянно пишут, что его поддержка падает. В-третьих, если на вас (на нас) Россия нападёт ОТКРЫТО, ЕС подожмёт хвост и убежит под стол, НАТО будет бюрократично раздупляться, а помочь или не помочь вам (нам), должен будет оперативно решать Главнокомандующий армией США. И он в этот момент должен быть в позитивном настроении по отношению к вашей (нашей) стране." Конец цитаты.

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Антироссийских санкций, Сирии, Китая etc. коснуться не успели, так что задавать мне по ним вопросы бесполезно. К тому же, хочу оставить этот пост без личных оценочных суждений, так что больше никаких комментариев не будет.

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И последнее... Как бы там ни было, Украину спасёт не Америка, Украину спасут только сами украинцы. Один из способов, чтобы научиться делать что-то правильно — это сделать сначала неправильно. Уже сделали, дополнительных жизней нет, права на ошибку тоже. Двигаемся дальше. Всё будет хорошо.

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