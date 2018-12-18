''Не знаю такого политика!'' Вакарчук высказался об объединении с Зеленским

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не знает политика по имени Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на лекции "Мир 2019. Что изменится уже завтра?", отвечая на вопрос об объединении с шоуменом, передает "Новое Время".

"Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала "Слуга народа". - Ред.). Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины и не жил здесь последние 10 лет, и, к счастью или к сожалению, не может баллотироваться", - отметил певец.

"У меня слишком мало знаний об этом человеке", - добавил Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский "Телеканал 24"

Относительно своих политических амбиций, певец отметил, что у него нет никаких скрытых интересов.

"Я в отличие от многих не встаю утром и не думаю, как бы это продвинуться по политической лестнице", - сказал он.

Музыкант добавил, что несмотря на его успех и достаток, он не может себе позволить тратить такие большие деньги на билборды.

По убеждению Вакарчука, политики хотят втянуть его в предвыборную гонку. "Они хотят сделать меня частью игры. Мол, если я буду менять страну, то только вместе с ними", - добавил певец.

Он отметил, что постарается принять как можно более прагматическое и эффективное решение, от которого выиграли бы все. "Если надо будет, я не буду думать ни секунды", - подытожил музыкант.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук вызвал ажиотаж заявлением о том, что готов принести в жертву творчество ради того, чтобы изменить нашу страну.

Музыканта называют одним из самых популярных кандидатов на место президента Украины. Сам же певец избегает прямых ответов на вопросы о своих политическим амбициях.