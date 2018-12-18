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''Не знаю такого политика!'' Вакарчук высказался об объединении с Зеленским

1.1тЧитать материал на украинском

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не знает политика по имени Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на лекции "Мир 2019. Что изменится уже завтра?", отвечая на вопрос об объединении с шоуменом, передает "Новое Время".

"Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала "Слуга народа". - Ред.). Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины и не жил здесь последние 10 лет, и, к счастью или к сожалению, не может баллотироваться", - отметил певец.

"У меня слишком мало знаний об этом человеке", - добавил Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

"Телеканал 24"

Относительно своих политических амбиций, певец отметил, что у него нет никаких скрытых интересов.

"Я в отличие от многих не встаю утром и не думаю, как бы это продвинуться по политической лестнице", - сказал он.

Музыкант добавил, что несмотря на его успех и достаток, он не может себе позволить тратить такие большие деньги на билборды.

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По убеждению Вакарчука, политики хотят втянуть его в предвыборную гонку. "Они хотят сделать меня частью игры. Мол, если я буду менять страну, то только вместе с ними", - добавил певец.

Он отметил, что постарается принять как можно более прагматическое и эффективное решение, от которого выиграли бы все. "Если надо будет, я не буду думать ни секунды", - подытожил музыкант.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук вызвал ажиотаж заявлением о том, что готов принести в жертву творчество ради того, чтобы изменить нашу страну.

Музыканта называют одним из самых популярных кандидатов на место президента Украины. Сам же певец избегает прямых ответов на вопросы о своих политическим амбициях.

Персоны
Владимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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