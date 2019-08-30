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Не знал, за кого голосовал? Нардеп от "Слуги народа" публично оконфузился: видео

1.3т Читать материал на украинском

Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук не смог вспомнить имя новоизбранного премьер-министра Украины.

Мужчина не смог вспомнить, как зовут человека, за назначение которого он голосовал вместе со своими коллегами.

"А кого сегодня избрали на должность премьер-министра?" - спросила у него журналистка.

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Однако нардеп не смог ответить, рассмеявшись в камеру и попытавшись "съехать".

"Вы же видели, вы знаете. Всем уже известно. Мы общались с ним в Трускавце, это хороший специалист", - сказал Дмитрик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, новоизбранная Верховная Рада провела свое первое заседание, которое длилось 16 часов. Нардепы одобрили ряд ключевых назначений, избрали премьера и Кабмин, и даже проголосовали за снятие неприкосновенности.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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