Непроходные "Слуги народа": у Зеленского проведут большую "чистку"

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" 7 июля проведет третий этап предвыборного съезда для возможного исключения из своего избирательного списка отдельных кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

"В субботу, 6 июля, у делегатов было запланировано много встреч с избирателями, поэтому принято решение провести третий этап съезда в воскресенье, 7 июля. На следующий день, 8 июля, партийные юристы обратятся с представлением в ЦИК об отмене регистрации отдельных кандидатов из списка в общегосударственном округе", – рассказала руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

Глава штаба Александр Корниенко еще до съезда партии сообщал о нескольких уровнях отбора. Главная роль в этом отведена как раз пост-праймериз.

"Слуга народа" "Факты"

"Мы введем после съезда партии пост-праймериз, где откроем список людей и под каждым человеком будут открыты комментарии, чтоб пользователи могли оставлять свои пожелания-вопросы. Будет такая возможность до 8 июля – мы удалим кандидата из списка из-за того, что люди могут высказать мнение, что они не хотят, чтоб тот или иной человек представлял их интересы", – говорил Корниенко.

Напомним, ранее общественность попросили помочь команде Зеленского "отфильтровать" список. Так, партия обнародовала обновленный список кандидатов на внеочередные выборы в Раду-2019, в котором появилась функция лайков и дизлайков через использование соцсети Facebook.

Сколько кандидатов на вылет

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что под угрозой около 10 человек. "Сейчас известно об определенном количестве людей, которые обсуждаются на комиссию. Но, естественно, решение будет принимать съезд. Количество людей по которым идет обсуждение – это больше 10 человек. Какое количество людей будет исключено из списка по процедуре пост праймериз, я сейчас не готов ответить", – цитирует его слова "Страна".

В целом, в проходной части списка партии "Слуга народа" оказались люди со скандальной репутацией и даже пророссийскими взглядами. Правда, Разумков отказался комментировать скандальные факты, которые удалось разузнать журналистам о некоторых представителях пропрезидентской партии.

Расследование о "подозрительных" "Слугах народа" вышло как раз накануне съезда партии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарным округам от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В партии также засветилась тусовщица из Киева Ирина Панченко, однако после разговоров о том, что она купила место в "Слуге народа", девушку исключили из политсилы.

А кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая и Екатерина Шубка попались на некомпетентности и абсолютном незнании нюансов их политической силы.

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