Принятие закона о земле с учетом принципиальных поправок "Европейской Солидарности", – это важнейшее решение, которое позволит сформировать цивилизованный рынок земли, при этом не даст разбазарить государственные и коммунальные земельные ресурсы. Такое заявление на брифинге в Верховной Раде после голосования за рынок земли сделал лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

Петр Порошенко

"Я еще раз подчеркиваю – речь не идет о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция "Европейской Солидарности", которую я имею честь возглавлять. Мы отметили, что единственная возможность, когда "Европейская Солидарность" поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли. 11 миллионов гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка "Европейской Солидарности", и сегодня в зале она проголосована. Земля, которая входит в коммунальную собственность, принадлежит муниципалитетам, также запрещена к продаже", – отметил Порошенко.

В то же время, по словам политика, в принятом законе предусмотрена возможность серьезной поддержки украинских фермеров.

"Найдены ответы, что делать и как поддержать украинского фермера, который уже много десятков лет получил право постоянного землепользования, только им предоставлена возможность владеть землей за пределами 100 га. В этих условиях также сделаны большие шаги для того, чтобы не допустить монополизации земли агрохолдингами" , – подчеркнул Порошенко.

Он призвал не верить фейкам о "тотальной распродаже", которые распространяют политики, позиция которых де-факто может привести к дефолту Украины.

"Мы сохранили украинскую государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и сегодня предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, как тот, кто ее обрабатывает, самим определять судьбу собственной земли", – заверил Порошенко.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов. При этом в "Слуге народа" рынок земли поддержали 206 депутатов, в "Европейской Солидарности" - 23, в "Голосе" - 13. ОПЗЖ и "Батьківщина" не дали ни одного голоса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко призвал Шмыгаля урезать высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных - и ограничить максимальную зарплату для чиновников на уровне 10 минимальных зарплат.

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