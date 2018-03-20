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"Не успею отстреляться от Савченко": в Раде отреагировали на закон о запрете оружия

1.8тЧитать новость на украинском

Народные депутаты Украины прокомментировали закон, который обязывает парламентариев перед входом в сессионный зал сдать личное оружие в сейфы.

Так, охранники должны спрашивать при срабатывании металлоискателя у народных избранников, есть ли при них запрещенные предметы, и в случае утвердительного ответа, предложить оставить их под ключ. Подобная процедура будет обязательной. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Не пользуюсь охранниками, не пользуюсь водителями, сам себя охраняю. Депутатская деятельность действительно добавляет врагов. Здесь я не чувствую себя в опасности и не вижу смысла ходить по Верховной Раде с оружием", - рассказал депутат от фракции Блок Петра Порошенко Олег Петренко.

Он регулярно сдает именной "Форт" на хранение при входе в Раду.

"Я так шучу, что если от Нади (внефракционный народный депутат Надежда Савченко. – Ред.) придется отстреливаться, я не успею. Потому что надо сбегать к охраннику и двумя ключиками открыть сейф", - пошутил Петренко.

Внефракционный нардеп Владимир Парасюк не сдавал раньше оружие, потому что не доверяет государственной охране. Однако, он старался не заносить в сессионный зал пистолет.

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"Заносил несколько раз, когда забывал. Но стараюсь не заносить. Оставляю в кабинете у себя, в комитете или в автомобиле. Но вы понимаете, в автомобиле немного опасно", - заявил Парасюк.

Согласно приблизительным подсчетам, с пистолетами в парламент регулярно ходили около десятка депутатов. Неоднократно возникали споры и драки, и даже летали в сессионном зале дымовые шашки.

По словам самой Савченко, в день, когда стало известно, что она принесла с собой оружие, гранат при ней не было. Она также пообещала исполнять новый закон.

Несмотря на согласие большинства депутатов с нововведением, есть и те, кто оппонирует данному решению. Так, бывший комбат "Азова" Андрей Билецкий считает, что норма Конституции о депутатской неприкосновенности и невозможности осмотра личных вещей важнее, чем любой закон.

"Хорошо, сейчас поставят больше металлических рамок, позволят обыскивать. Что значит разрешат обыскивать? Это значит позволят УДО. Но любой депутат скажет: вы что, не пустите меня на рабочее место? То есть без снятия неприкосновенности – это дешевый популизм", - заявил он.

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Тем временем, представитель "Народного фронта" Антон Геращенко считает, что Конституции закон не нарушает.

"Норма о том, что вещи депутатов не досматривают, она не в Конституции записана, а в законе о статусе народного депутата, статья 27. И предложение такое: эту статью изменить и вещи депутатов проверять, и проходить через рамки", - сообщил Геращенко.

Как сообщал "Обозреватель", государственная охрана будет иметь право не допускать в госучреждения людей с холодным и огнестрельным оружием, взрывчаткой, боеприпасами всех видов и образцов и другими видами оружия.

Читайте все новости по теме "Наградное оружие МВД" на Обозревателе.

Тема
Наградное оружие МВД
Персоны
Олег ПетренкоВолодимир ПарасюкНадежда СавченкоАндрей БилецкийАнтон Геращенко
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныЗаконодательство
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