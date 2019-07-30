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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

"Не успеет": у Зеленского очертили сроки начала работы новой Рады

2.2т Читать материал на украинском

До 1 сентября новоизбранная Верховная Рада вряд ли начнет свою работу.

Такое мнение выразил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на брифинге во вторник, 30 июля.

"Я юрист и насколько понимаю сроки начала работы Верховной Рады, то до 1 сентября она, наверное, не успеет начать работу", — сказал он.

Богдан отметил, что это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК Украины сформировать в окончательном варианте состав будущего парламента.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

Он указал, что команда президента активно разрабатывает законодательные инициативы, чтобы выполнять предвыборные обещания президента страны Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, после внеочередных парламентских выборов Верховная Рада обновилась на 80%. 342 народных депутата зайдут в инаугурационный день на Грушевского, 5 впервые.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Выборы 2019
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Спеціаліст "юристи". Ви вважаєте,що цього достатньо,щоб розібратися в проблемах КРАЇНИ і СВІТУ? У вас немає знань і навіть чуття,як відбуваєтсья Еволюція,які зрушенння найближчим часом знищать одні спеціальності і ,навпаки, яким чином проходить НТР. Одна справа зблатувати людей вбити "стару систему" інша -зрозуміти,що будувати. Ваш популізм,можливо,поставив правильно питання щодо старого режиму,але чи знає-як повинна виглядати НОВА ДЕРЖАВА?
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Школа и рада начнут работу одновременно
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Smallwille JorEl, не, в школу идут подготовленные и умные детки.
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