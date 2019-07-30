"Не успеет": у Зеленского очертили сроки начала работы новой Рады

До 1 сентября новоизбранная Верховная Рада вряд ли начнет свою работу.

Такое мнение выразил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на брифинге во вторник, 30 июля.

"Я юрист и насколько понимаю сроки начала работы Верховной Рады, то до 1 сентября она, наверное, не успеет начать работу", — сказал он.

Богдан отметил, что это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК Украины сформировать в окончательном варианте состав будущего парламента.

Андрей Богдан

Он указал, что команда президента активно разрабатывает законодательные инициативы, чтобы выполнять предвыборные обещания президента страны Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, после внеочередных парламентских выборов Верховная Рада обновилась на 80%. 342 народных депутата зайдут в инаугурационный день на Грушевского, 5 впервые.

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