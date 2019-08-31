"Не слышал много лет": Зеленский откровенно высказался о родителях

Президент Украины Владимир Зеленский после победы на выборах стал ближе общаться с родителями.

Об этом он сказал в интервью актеру Станиславу Боклану по поводу 100 дней пребывания на должности.

"Мама как звонила мне трижды в день, так и продолжается это. С отцом мы стали ближе, он говорит мне вещи, которые я от него не слышал много лет", - сказал Зеленский.

"Он гордится мной, и после разговора на ту или иную серьезную тему, мы говорим друг другу в конце: "Я тебя люблю", - добавил он.

Владимир Зеленский скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, что редко встречается с родителями, из-за чего мама обижается на него.

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