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"Не слышал много лет": Зеленский откровенно высказался о родителях

2.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский после победы на выборах стал ближе общаться с родителями.

Об этом он сказал в интервью актеру Станиславу Боклану по поводу 100 дней пребывания на должности.

"Мама как звонила мне трижды в день, так и продолжается это. С отцом мы стали ближе, он говорит мне вещи, которые я от него не слышал много лет", - сказал Зеленский.

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"Он гордится мной, и после разговора на ту или иную серьезную тему, мы говорим друг другу в конце: "Я тебя люблю", - добавил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, что редко встречается с родителями, из-за чего мама обижается на него.

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Персоны
Владимир Зеленский Станислав Боклан
Место
Украина
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