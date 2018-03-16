Не Сенкевичем единым: мэры украинских городов, которых “воскресил” суд

Суд восстановил Александра Сенкевича на посту городского главы Николаева, об этом сообщили представители "Самопомочи" в своем Facebook. Но не только мэру Николаева приходилось возвращать себе должность через суд. Кто из украинских глав горсоветов боролся за возвращение кресла в суде, напоминает “Обозреватель”.

Городской голова Северодонецка Валентин Казаков три раза обращался в суд, чтобы вернуть себе кресло мэра.

Бывший городской голова Северодонецка Валентин Казаков Официальный сайт СГС ​​​​

В ноябре 2015 года он победил на выборах в Северодонецке, будучи действующим городским главой. Но уже в феврале 2016 его уволили. За соответствующее решение проголосовали 24 из 27 присутствующих на заседании депутатов горсовета. Однако в конце апреля того же года Северодонецкий городской суд признал недействительной 6-ую сессию Северодонецкого городского совета от 16 февраля 2016 года, на которой было принято решение об отставке Казакова. Это решение 31 мая подтвердил Донецкий апелляционный административный суд, тем самым восстановив Казакова в должности городского головы.

8 октября 2016 года стало известно, что Казаков написал заявление в Верховную Раду с требованием распустить горсовет Северодонецка, обосновав это принятием "решений, противоречащих законам Украины".

13 октября 2016 года депутаты от "Оппоблока" и Батькивщины в горсовете Северодонецка второй раз за полгода уволили Казакова. Однако в конце ноября того же года Северодонецкий городской суд восстановил его в должности.

14 декабря 2016 года Северодонецка местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Валентина Казакова, который подозревается в злоупотреблении властью. 16 декабря 2016 депутаты горсовета Северодонецка третий раз за год приняли решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Валентина Казакова.

25 февраля 2017 года суд в третий раз восстановил в должности мэра Казакова. В апреле того же года Валентин Казаков все же решился покинуть пост городского главы по собственному желанию из-за плохого состояния здоровья.

Бывший мэр Энергодара Игорь Наумичев Сайт Днипрорудненской ООШ

Мэра Энергодара Игорь Наумичев также восстановил свои права на посту через суд, получив при этом компенсацию за моральный ущерб в размере 10 тыс. грн. и среднюю зарплату за время вынужденного прогула в сумме 27,49 тыс. грн.

Наумичев был отстранен от должности мэра 21 августа 2014 года.

10 октября на сессии горсовета депутаты еще раз вынесли решение о недоверии Игорю Наумичеву, которое отменил теперь суд. С 2 октября 2014 исполнять обязанности градоначальника стал секретарь горсовета Павел Музыка, потом его отстранили 24 марта 2015.

На данный момент мэром Энергодара является Павел Музика.

Экс-мер Львова Любомир Буняк Википедия

30 апреля 2009 года Апелляционный административный суд Киева подтвердил решение Шевченковского районного суда Киева от 27 декабря 2005 года о восстановлении Любомира Буняка в должности городского головы Львова.

27 декабря 2005 года Шевченковский суд Киева возобновил Буняка в должности городского головы Львова, после того как 27 сентября того же года городские депутаты досрочно прекратили его полномочия.

В ответ депутаты Львовского городского совета в конце декабря 2005 года приняли повторное решение о досрочном прекращении полномочий Буняка в должности городского головы. Это решение, в свою очередь, опротестовал прокурор Львова. Буняк также его обжаловал в одном из судов Киева. Затем Львовский горсовет проиграл в апелляционном суде, оспаривая решение о возобновлении Буняка в должности мэра Львова.

Юристы действующего в то время мэра Андрея Садового обещали разобраться с двоевластием в апелляционном суде. Мэр Буняк был согласен управлять городом вместе с Садовым, уточняя что у них прекрасные отношения. Но по факту, экс-мэр претендовал скорее не на мэрское кресло, а на денежную компенсацию за все время вынужденного прогула, а также зачисления этих дней до его трудового стажа.

Юридическое управление Львовского городского совета тогда объяснило, что действующий мэр находится в должности на законных основаниях и правового механизма исполнения решения Апелляционного административного суда нет.

Но часть претензий Буняка все же удовлетворили. 25 октября 2010 года Франковский районный суд Львова постановил взыскать с горсовета 86 тыс. гривен за моральный ущерб и вынужденный прогул, а также обязал горсовет сделать соответствующие записи в трудовой книжке Буняка.