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Не Разумков: в "Слуге народа" назвали кандидатов на кресло главы фракции

2.1т Читать материал на украинском

В партии "Слуга народа", которая получит большинство в Раде 9-го созыва, есть три кандидата на кресло главы фракции.

Как передает "УП" со ссылкой на источник в политсиле, среди претендентов нет Дмитрия Разумкова. Главе партии пророчат кресло спикера парламента.

Так, лидером фракции может стать представитель президента в Раде Руслан Стефанчук (№2 в списке), Давид Арахамия (№4) или Александр Корниенко (№7).

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Не Разумков: в "Слуге народа" назвали кандидатов на кресло главы фракции
Не Разумков: в "Слуге народа" назвали кандидатов на кресло главы фракции
Не Разумков: в "Слуге народа" назвали кандидатов на кресло главы фракции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что премьер-министром будет профессиональный экономист без опыта в большой политике. При этом в партии "Слуга народа" также назвали нескольких кандидатов на этот пост.

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Персоны
Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Давид Арахамія
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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