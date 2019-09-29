"Не пытайтесь выкрутиться!" На фото Зеленского в Бабьем Яру заметили странность

В сети засомневались, посещал ли президент Украины Владимир Зеленский Бабий Яр 29 сентября, в день годовщины начала расстрелов.

В частности, бывший народный депутат Борислав Береза заметил странности на фотографиях украинского главы у памятника.

"Может, фотки все же сделали, когда поднялась шумиха? Вот на это очень похоже", – написал он.

Зеленский в Бабьем Яру Facebook Олександр Ройтбурд

"Не выкручивайтесь и не пытайтесь оправдать то, что нельзя", – добавил политик.

Некоторые пользователи также стали сравнивать расположение букетов и венков на снимках с Зеленским и другими фото с мероприятия.

Напомним, еврейский религиозный и общественный деятель, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх, выступая на Марше памяти жертв, высказал свое недовольство тем, что мероприятие не посетил украинский президент.

В свою очередь главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту Зеленского.

Кроме того, в сети появились фото и информация, что политик посетил мемориал, однако не публично. Кроме того, он опубликовал официальное обращение к украинскому народу в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Зеленский в Бабьем Яру УП

УП

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Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о трагедии в Бабьем Яру. Расстрелы там происходили во время оккупации нацистами, с 1941 по 1943 год.

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