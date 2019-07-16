"Не против Зеленского": российский журналист раскрыл хитрость Путина на выборах в Украине

На внеочередных выборах в Верховную Раду Кремль делает ставку на партию Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", но одновременно Москву полностью устраивает победа "Слуги народа".

Об этом в своем блоге на "Коммерсанте" написал российский политический обозреватель Максим Юсин. По его словам, "в нынешней избирательной кампании Москва играет за Медведчука, но не против Зеленского".

"Кремль вполне устраивает сценарий, при котором сторонники президента (Владимира Зеленского – Ред.) сформировали бы однопартийное большинство, не вступая в коалицию с национально ориентированными движениями", – написал Юсин.

По мнению политического обозревателя, при таком раскладе сил после выборов Москва будет действовать по двум сценариям, оба из которых дня нее "неплохие".

"Слуга народа" zaxid.net

"Или заключит с новым руководством Украины масштабные, немыслимые по сей день договоренности по Донбассу и другим вопросам, что позволило бы уменьшить напряжение в отношениях с Западом и приблизить снятие европейских санкций, или, убедившись в недоговороспособности даже этой украинской власти, донести до того же Запада мнение – с Киевом вести дела невозможно, к конструктивному диалогу он не способен, поэтому давайте разблокировать наши отношения не оглядываясь на него", – подчеркнул российский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, политтехнолог Виктор Уколов считает, что, если партия "Слуга народа" сможет получить однопартийное большинство, то это может привести к образованию в Украине политической системы путинского образца.

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