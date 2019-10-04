"Не позволим делить ветеранов"! В "ЕС" предупредили "Слугу народа" о заявлениях про АТОшников

Депутаты фракции партии "Европейская солидарность" заявили, что считают высказывания народного депутата Галины Третьяковой от партии "Слуга народа" о намерении сократить количество участников УБД и обрезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными, политическим цинизмом.

Соответствующее заявление появилось на сайте пресс-службы политсилы. Нардепы отметили, что сегодня в Украине почти 370 тысяч участников боевых действий, которые прошли украинско-российскую войну.

"Это совесть украинского народа. Они воевали не за льготы, а за Украину. Их льготы – это наша благодарность за спасенную независимость Отечества", - говорится в заявлении.

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Депутаты отметили, что не позволят делить ветеранов и уменьшать их социальную поддержку. Льготы в оплате жилищно-коммунальных услуг, и в бесплатном лечении, и в отдыхе должны быть сохраненными.

"Нам, депутатам "Европейской солидарности" больно, что такие "слуги" находятся с нами в одной Верховной Раде. Призываем фракцию "Слуга народа" отправить Галину Третьякову в отставку с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и осудить ее заявления", - написали нардепы.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила. что партия рассматривает возможность отмены льгот и социальных выплат участникам боевых действий, которые служили по контракту.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2018 года в Украине вступили в силу новые льготы для участников АТО и Революции Достоинства, а также для членов семей погибших в этих конфликтах людей.

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