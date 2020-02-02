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2 февраля • обновлено в 23:25
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Не олигархи: в "Голосе" сказали, кто влияет на Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский старается принимать решения исходя из мнения украинцев, чтобы понравиться им.

Такое мнение выразил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью НВ, отметив, что лидер государства "должен быть немножко актером, но в большей степени он должен быть президентом".

"Каждый президент руководствуется определенной логикой в принятии решений. Повестку дня президента Зеленского формирует социология. Это неплохо, но недостаточно. Он все время старается людям нравиться. Это актерская позиция", – заявил он.

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"Зеленский же все еще руководствуется в принятии решений не тем, насколько решение будет важно с точки зрения интересов государства, а тем, как оно будет на картинке для публики выглядеть. До недавнего времени сценарии поведения высших должностных лиц у нас писали политтехнологи, а сейчас – сценаристы", – сказал нардеп.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

пресс-служба президента

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рахманин объяснил, почему в Украине "война против Зеленского", призвав президента "не заигрывать с агрессором".

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Рахманин
Место
Украина
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Как ни странно, когда xoxлопов бьют и убивают - многим из них это нравится! Примером тому порохоботы... ))))
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