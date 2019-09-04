"Не обменивайте!" Зеленскому направили "огненное письмо" из Европарламента из-за пленных

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились 40 депутатов Европейского парламента с призывом не обменивать гражданина Украины, бывшего террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

При этом европейские парламентарии отмечают, что бывший "начальник ПВО ДНР" считается важным свидетелем в расследовании о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

В так называемом "огненном письме" к президенту (дословный перевод – Ред.) отмечается, что Цемах является ведущим подозреваемым в трагедии MH17.

Владимир Зеленский АР

"Господин Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании по сбиванию MH17 и доступ к нему и его показаниям Совместной следственной группе имеет чрезвычайную важность для судебного преследования со стороны стран, принимающих участие", - говорится в обращении.

Законодатели также отмечают, что "все страны, которые имеют возможность содействовать расследованию и судебному преследованию ответственных, должны полностью сотрудничать со следствием".

Samen met 40 EU collega’s brandbrief gestuurd aan @ZelenskyyUa met dringende oproep om MH17-verdachte niet uit te leveren aan Moskou. https://t.co/ivk11G5ch1 — Kati Piri (@KatiPiri) September 4, 2019

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