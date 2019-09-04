Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 01:30
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не обменивайте!" Зеленскому направили "огненное письмо" из Европарламента из-за пленных

926 Читать материал на украинском

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились 40 депутатов Европейского парламента с призывом не обменивать гражданина Украины, бывшего террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

При этом европейские парламентарии отмечают, что бывший "начальник ПВО ДНР" считается важным свидетелем в расследовании о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

В так называемом "огненном письме" к президенту (дословный перевод – Ред.) отмечается, что Цемах является ведущим подозреваемым в трагедии MH17.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

АР

Новости
Обмен пленными: появилось официальное пояснение от Путина

"Господин Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании по сбиванию MH17 и доступ к нему и его показаниям Совместной следственной группе имеет чрезвычайную важность для судебного преследования со стороны стран, принимающих участие", - говорится в обращении.

Законодатели также отмечают, что "все страны, которые имеют возможность содействовать расследованию и судебному преследованию ответственных, должны полностью сотрудничать со следствием".

"Не обменивайте!" Зеленскому направили "огненное письмо" из Европарламента из-за пленных

"Не обменивайте!" Зеленскому направили "огненное письмо" из Европарламента из-за пленных

"Не обменивайте!" Зеленскому направили "огненное письмо" из Европарламента из-за пленных

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Цемах
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel