"Не обменивайте!" Зеленскому направили "огненное письмо" из Европарламента из-за пленных

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились 40 депутатов Европейского парламента с призывом не обменивать гражданина Украины, бывшего террориста "ДНР" Владимира Цемаха.
При этом европейские парламентарии отмечают, что бывший "начальник ПВО ДНР" считается важным свидетелем в расследовании о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
В так называемом "огненном письме" к президенту (дословный перевод – Ред.) отмечается, что Цемах является ведущим подозреваемым в трагедии MH17.
Владимир Зеленский
АР
"Господин Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании по сбиванию MH17 и доступ к нему и его показаниям Совместной следственной группе имеет чрезвычайную важность для судебного преследования со стороны стран, принимающих участие", - говорится в обращении.
Законодатели также отмечают, что "все страны, которые имеют возможность содействовать расследованию и судебному преследованию ответственных, должны полностью сотрудничать со следствием".
Samen met 40 EU collega’s brandbrief gestuurd aan @ZelenskyyUa met dringende oproep om MH17-verdachte niet uit te leveren aan Moskou. https://t.co/ivk11G5ch1— Kati Piri (@KatiPiri) September 4, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
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