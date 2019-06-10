ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

"Не надо указывать!" Кошевой разнервничался из-за украинского языка. Видеофакт

2.2тЧитать материал на украинском

Шоумен, управляющий студией "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что языковая проблема создана в Украине искусственно и ее нужно решать по-другому.

Таким образом, он в эфире программы "Бацман" на телеканале "Наш" прокомментировал возможную отмену закона о языках. По его словам, никто не в праве говорить человеку, как он должен общаться. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я украинский язык знаю идеально, скажем так. И считаю, что нельзя указывать человеку, на каком языке ей говорить на кухне там или еще где-нибудь. Если вы уже приняли такой закон... Я считаю, что на украинском языке должны говорить люди, которые занимают государственные посты. Это обязательно, естественно. А если в повседневной жизни приходит человек и тыкает тебя носом, что ты неправильно говоришь...", – подчеркнул Кошевой.

Новости
"Как вам такое?!" Зеленский пришел на "Лигу смеха" и поцеловал Кошевого. Видео

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Скриншот с видео

Он заверил, что украинский язык сделали модным очень искусственно, в то время, как люди, которые общаются на государственном языке в Украине и так знают, какой он мелодичный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, который сидит в кабинете бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, заявил, что закон о языке нужно отменить.

В Администрации президента поспешили откреститься от его высказываний, уточнив, что не разделяют такого мнения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Темы
Языковой скандалЗакон о языках
Персоны
Евгений КошевойВладимир ЗеленскийБорис Шефир
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
40
1
Смешно
0
Интересно
13
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Звон Владимир
Звон Владимир
Прежде, чем давать комментарии по такому не простому вопросу, прочитал бы Закон. Негоже такому большому человеку допускать такие большие ошибки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
На мове добре спилкуваться со свынями, збырая за ними навоз,да гарно спивать похоронную щеневмерлу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные вы обречены думать на русском языке...а уж потом языком ...переводить его...на мову))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel