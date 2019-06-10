"Не надо указывать!" Кошевой разнервничался из-за украинского языка. Видеофакт

Шоумен, управляющий студией "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что языковая проблема создана в Украине искусственно и ее нужно решать по-другому.

Таким образом, он в эфире программы "Бацман" на телеканале "Наш" прокомментировал возможную отмену закона о языках. По его словам, никто не в праве говорить человеку, как он должен общаться. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я украинский язык знаю идеально, скажем так. И считаю, что нельзя указывать человеку, на каком языке ей говорить на кухне там или еще где-нибудь. Если вы уже приняли такой закон... Я считаю, что на украинском языке должны говорить люди, которые занимают государственные посты. Это обязательно, естественно. А если в повседневной жизни приходит человек и тыкает тебя носом, что ты неправильно говоришь...", – подчеркнул Кошевой.

Евгений Кошевой Скриншот с видео

Он заверил, что украинский язык сделали модным очень искусственно, в то время, как люди, которые общаются на государственном языке в Украине и так знают, какой он мелодичный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, который сидит в кабинете бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, заявил, что закон о языке нужно отменить.

В Администрации президента поспешили откреститься от его высказываний, уточнив, что не разделяют такого мнения.

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