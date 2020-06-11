"Не мой уровень": Зеленский рассказал об отказе Саакашвили стать его советником

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили не стал его советником и вице-премьером по реформам.

Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”. И подчеркнул, что вернул Саакашвили украинский паспорт, потому что "это было справедливо".

Зеленский рассказал об отказе Саакашвили стать его советником Украинская правда

Сначала президент предложил Саакашвили стать его советником по реформам, но тот отказался.

“Он спросил: "Где вы меня видите?”. И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником по реформам". Он говорит: "Это не мой уровень", – рассказал Зеленский.

После этого Саакашвили сам предложил, что "в правительстве может заниматься реформами, быть вице-премьером по реформам". Но, по словам Зеленского, это предложение не поддержали в фракции "Слуги народа".

"Не стал, потому что отношение было разное – и резкое, и разное в нашей фракции", – отметил Зеленский.

В конечном счете экс-президент Грузии получил должность председателя Исполнительного комитета реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михеила Саакашвили назвали одним из величайших лидеров мира.

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