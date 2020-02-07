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7 февраля • обновлено в 21:57
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"Не исключаю СБУ": Александр Мороз признался, что его прослушивали

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Экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза прослушивали во время общения с английским послом.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он признался, что по традиции" прослушиваются все кабинеты - его рабочее место не стало исключением.

"Я был председателем парламента, мой разговор с английским послом записали и опубликовали в интернете. Я посмотрел и сказал, что могу откровенно говорить, мне нечего скрывать. А потом ко мне пришли два офицера СБУ, сделали эту запись - женщина и мужчина", - рассказал Мороз.

Александр Мороз

Александр Мороз

Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"

Затем, по словам Мороза, он обратился к главе СБУ, чтобы те узнали заказчиков, однако, узнать ничего не удалось.

"Ответ пришел от службы: "Факты не подтверждены". Поэтому я не исключаю, что это самая служба сделала запись", - поделился экс-спикер ВРУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала "1+1" в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Александр Мороз Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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